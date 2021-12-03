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03.12.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

ГВП: Возбуждено дело о взятках при закупке медицинских масок для военных

Текст: Иван Егоров
По материалам Московской городской военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о взяточничестве при заключении контракта на закупку медицинских защитных масок.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Главной военной прокуратуры, военные прокуроры в Москве во время проверки законности заключенных контрактов выявили факты совершения рядом лиц коррупционных преступлений. Так было установлено, что руководитель одного из учреждений в составе Минобороны договорился с двумя знакомыми коммерсантами и в обход конкурсной процедуры госзакупок заключил с фирмой из Санкт-Петербурга контракт стоимостью 127,5 млн рублей на поставку 5 млн медицинских изделий. По данным военной прокуратуры, за гарантированное оформление этого контракта он получил от представителей фирмы через своих сообщников-посредников часть обещанной ему взятки - в 3 млн рублей. Деньги он впоследствии поровну разделил с ними.

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По результатам материалов прокурорской проверки, военные следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ. В отношении самого взяткополучателя - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), его посредников - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). А также в отношении взяткодателей-коммерсантов - по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). В интересах следствия фамилии взяточников не разглашаются, как и название учреждения военного ведомства, которое закупило 5 млн медицинских масок.

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