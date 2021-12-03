Инфекционист назвал первый признак конца пандемии коронавируса

Появление нового штамма коронавируса "омикрон" может быть первым признаком окончания пандемии, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

По его словам, имеющиеся данные говорят о том, что "омикрон" более заразен, однако вызывает менее тяжелые формы заболевания.

"То есть он не дает вот таких тяжелых поражений легких. И вот я думаю, что может быть, это начало конца этого кошмара. И, наверное, хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", - сказал ученый.

Никифоров отметил, что "омикрон" может привести к трансформации вируса в обычную сезонную респираторную инфекцию.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Сейчас вирус обнаружен в 38 странах мира, России в этом списке нет.