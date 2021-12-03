Исследование: 5-6 чашек кофе и чая в день снижают риск развития инсульта

Вот спрошу: утром, на завтрак вы пьете кофе или чай? Наверняка многие усмотрят в этом вопросе некий подвох: дескать один из этих напитков во благо, а другой во вред. И надо, дескать, во имя здоровья отдать предпочтение одному из них. Ведь в том же интернете "знатоки" то и дело тот же кофе или тот же чай объявляют нежелательными, а то и вредными.

"Был пузатый самовар, трехведерный самовар..." - у Даниила Хармса. Но теперь время самоваров на столе кануло в Лету. Ныне мало кто знает, что мужчинам желательно подавать чай в стакане, с подстаканником. Какие уж тут тонкости! Спешим, спешим. Чай или кофе? Что выбрать с пользой для здоровья?

Учитывайте размеры чашек. У чайной и кофейной - свои параметры. Поллитровые негодятся

Специалисты Китая провели специальное исследование и считают, что 4-6 чашек чая и кофе в день снижают риск неврологических заболеваний. Более того, они конкретно подсчитали, что у людей, выпивающих по 2-3 чашки кофе и по 2-3 чашки чая в день, на 32 процента ниже риск развития инсульта. Более того, на 28 процентов у таких людей ниже риск развития деменции.

Цифра: четыре-шесть чашек чая и кофе в день снижают риск неврологических заболеваний. У людей, выпивающих по две-три чашки кофе и по две-три чашки чая в день, на 28 процентов ниже риск развития деменции.

Пандемия многих буквально пригвоздила к сидению дома, к дистанционной жизни. В этих условиях у многих особая тяга к чашке чая или кофе. Пейте на здоровье! Но надо учитывать не столько количество, сколько размеры чашек. Диво-дивное, когда в некоторых кафе тот же кофе подают чуть ли не в поллитровых емкостях. Есть чайные, и есть кофейные чашки. У них свои, не устаревшие параметры. И рекомендации ученых сделаны с их учетом.