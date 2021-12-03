Итальянец попытался избежать прививки с помощью искусственной руки

Изобретательный житель итальянского города Биелла (Пьемонт) попытался избежать вакцинации от коронавируса, подставив для укола искусственную руку их силикона, передает РИА Новости. Несмотря на все старания, его обман был раскрыт, и медики сообщили о попытке мошенничества в прокуратуру.

"История на грани смешной, за исключением того, что мы говорим о очень серьезном проступке, неприемлемом перед лицом жертвы, которую пандемия заставляет все наше общество платить человеческими жизнями, а также социальными и экономическими затратами", - так прокомментировали случившееся представители региональных властей.

Причины, толкнувшие итальянца на такой трюк, к сожалению, не озвучены. По всей видимости, мужчина хотел получить какие-то бонусы, положенные вакцинированным гражданам.