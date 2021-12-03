Как кино подготовило жителей и гостей Дубая ко Дню России на "ЭКСПО-2020"

Завтра, 4 декабря, в столице Объединенных Арабских Эмиратов на "ЭКСПО-2020" празднуют День России. Это событие близко к другому - только 2 декабря в ОАЭ отмечали большой праздник - 50-летие страны. В этот день вход на "ЭКСПО-2020" был бесплатным, и, нужно сказать, что в этот и в другие дни, в российский павильон всегда стоят огромные очереди - обозреватель "РГ" наблюдала за этим своими глазами. Более того, она разговаривала с посетителями крупнейшей мировой выставки, и наш павильон оценивают высоко, и Дня России тут ждут - очереди будут еще больше. Тем более, что на этот праздник прилетели многие известные люди из нашей страны - от политиков до деятелей культуры. И, говоря о культуре - 2 декабря закончился кинофестиваль, который проводило "Москино" (Moskino films festival) Он проходил 29 ноября в рамках "ЭКСПО-2020" - об этом писала "РГ". Подвела а итоги и компания "Роскино", которая работала в эти же дни в Эмиратах на специализированной индустриальной выставке Dubai International Content Market (DICM) - об этом мы также рассказывали.

Но по порядку. Фестиваль Moskino films festival, за которым стоит правительство Москвы, посетили более одной тысячи человек. Залы в одном из самых больших кинотеатральных комплексов Ближнего Востока Vox Cinema Mall Of The Emirates были полными даже на дневных сеансах. Самым популярным фильмом на фестивале стал фильм "Призрак" (режиссер Александр Войтинский). Также, напомним, зрители увидели такие картины, как "Т-34" (режиссер Алексей Сидоров), "Салют-7" (Клим Шипенко), "Ледокол" (Николай Хомерики), "Поддубный" (Глеб Орлов), "Легенда №17" (Николай Лебедев), "Битва за Севастополь" (Сергей Мокрицкий). Картины представляла делегация российских кинематографистов (актеры Катерина Шпица, Анатолий Кот, Александр Самойленко, режиссер Сергей Мокрицкий и автор этих строк - Сусанна Альперина), которую возглавила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Подводя итоги фестиваля, Мокрицкая рассказала о том, что гости Moskino films festival обратились к организаторам с просьбой рассмотреть возможность проведения подобного мероприятия в Дубае ежегодно. Также зрители попросили расширить программу, показать новейшие фильмы и включить в программу и авторское, и анимационное кино.

Итоги работы "Роскино" на рынке контента DICM 2021 таковы: наши кинокомпании провели более 150 встреч с дистрибуторами из более чем 20 стран и заключили новые сделки. Встречи были проведены с представителями ОАЭ, Турции, Индии, Пакистана, Марокко, стран Ближнего Востока, а также с компаниями Европы и Юго-Восточной Азии. Интерес ближневосточных покупателей контента во многом превзошел ожидания - представители региона MENA проявляли интерес ко многим жанрам контента из России - от семейного кино и военных драм до документальных фильмов и анимации.

По итогам рынка было заключено несколько сделок: арабский мультипликационный телеканал Spacetoon приобрел права на показ нового сезона анимационного сериала "Лунтик". Также проданы права на дистрибуцию на территории Республики Корея фильма "Как я стал русским" и на прокат в Корее семейного приключенческого фильма "Робо". По ряду сделок еще ведутся переговоры.

Напомним, что фильмы, сериалы и анимация были представлены на DICM в рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы.

Тем временем

Все мероприятия обеих компаний - "Москино" и "Роскино" - также направлены и на то, чтобы поддержать заявку нашей страны на проведение "ЭКСПО-3030". По мнению многих людей, с которыми в Дубае пообщалась "РГ" - от простых посетителей до руководителей отдельных павильонов разных стран - наша страна представлена более чем достойно, и павильон России входит в пятерку лучших. Какие же павильоны еще запоминаются - представим небольшой гид-пятерку лучших, основанную на том, что удалось посмотреть - поскольку выставка такова, что ее не обойдешь и за несколько дней - площадь пространства 438 гектаров, число павильонов - 206 и 192 страны-участника. Андрей Смирнов - руководитель логистики Российского павильона, с которым общалась обозреватель "РГ", дал свои рекомендации, что смотреть в первую очередь. Это - наш павильон, а также - те, что представляют Саудовская Аравия, Германия, Венгрия, Япония и Сингапур. По одному пункту мы совпали. Вот выбор "РГ".

1. Павильон Италии

Двумя словами - вкусно и красиво. Обращает на себя внимание инсталляция Сотириа, названная в честь Сотирио Булгари, основателя компании Bvlgari, при чьей поддержке сделан павильон. Художник отождествляет понятие красоты с самым блестящим из драгоценных камней - бриллиантом. Работа, состоящая из семи "ожерелий", отражает совершенство камней через 63 стеклянных сияющих "икосаэдр" - так они называются. В Павильоне есть и фрагмент скульптуры Давида, словно перенесенный из Флоренции с той лишь разницей, что он... распечатан на 3D-принтере. И инсталляции из муранского стекла и знаменитой итальянской мозаики. Оммаж моде - витрины с поразительными костюмами и киностудии "Чиннечита" - большие куклы, главное место из которых занимает Пиноккио.

Ресторан Il Ristorante - Нико Ромито - дубайского отеля Bvlgari стал на Всемирной выставке уже притчей во языцех. Классические блюда итальянской гастрономии в современной интерпретации удостоенного звезды Мишлен шеф-повара Ромито. Часть из них дают возможность отведать, по словам представителя Павильона, самые вкусные трюфели в мире.

2. Павильон "Мобильность"

Не удивляйтесь, что название павильона не включает в себя название страны. Девиз "ЭКСПО- 2020" - "Объединяя умы, создаем будущее", поэтому вся экспозиция разделена на три тематических сектора. Первый - "Возможность", второй - "Мобильность" и третий - "Устойчивое развитие". В каждом есть павильон, который также и называется, который демонстрирует концепцию направления. Павильон "Мобильность" выделяется своим внешним видом - он сделан в форме трилистника с огромными лепестками. Вдохновение его создателям подарил будущий экогород Масдар в Абу-Даби. Особенность этого города - он который будет существовать на источниках энергии, которые могут самовозобновляться. Внутри павильона находится самый большой лифт в мире - он поднимает до 160 человек. А в каждом из трех "лепестков" расположены выставки, посвященные путешествиям людей из разных стран. Кстати, смотрится как своеобразный вызов временам пандемии. В парке, который окружает павильон - демонстрируется, как именно можно в наше время путешествовать, используя высокие технологии.

3. Павильон Великобритании

Прежде всего, важно знать об этом павильоне то, что впервые в истории "ЭКСПО" он создан женщиной. И это проявляется во всем. В первую очередь - в том, что павильон - поэтичен. Архитектор павильона - художница Эс Девлин. Она создала произведение, смысл которого - поэтическое послание инопланетным цивилизациям. Идея связана с одним из последних проектов Стивена Хокинга Breakthrough Message. Это конкурс, который призывал людей нашей планеты задуматься над тем, что им было бы важно донести до миров других Вселенных. На павильоне высвечиваются слова стихотворений, но не простых. А тех, которые создаются... искусственным интеллектом. Причем, на английском и арабском языках. Каждый посетитель павильона может подсказать искусственному интеллекту слова для его дальнейшего творчества.

4. Павильон Сингапура

На фоне всего Дубая - величественного города, возведенного посреди пустыни, в котором главное украшение - небоскребы, этот павильон смотрится как оазис. Причем такой, который, казалось бы, невозможно вообразить простому человеку. Павильон возведен вокруг трех конусов, покрытых растениями. И самое удивительное в нем - висячие сады - словно посетитель попадает внутрь одного из чудес света. Работу павильона обеспечивает солнечная энергия и системы опреснения. Таким образом сама выставка в данном случае не обеспечивает павильон энергией, что весьма выгодно для ее работы.

5. Павильон Польши

Архитекторы этого павильона посвятили его перелетным птицам. Сама структура сделана из дерева, перед ней "колосится" поле - колосья превышают человеческий рост. Но главное то, что деревянный каркас, сделанный так, словно его создали кружевницы, украшен тысячами "журавликов". Когда смотришь, кажется, что он не стоит, а парит. И это - символ мобильности нашего времени - нетрудно догадаться, что павильон Польши расположен в секторе "Мобильность".