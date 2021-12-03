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03.12.2021 21:34
Рубрика: В мире

Какие надежды связывает латвийский министр со своим полетом в Швецию

Текст: Юрий Сизов

Принято советовать, ссылаясь на жизненный опыт, что не следует говорить "гоп" не только пока не перепрыгнешь. Не мешает, например, убедиться и в том, куда приземлился в прямом и переносном смысле тоже.

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Об этом напомнила в пятницу ситуация и всем сидящим в салоне Airbus A220-300, выполнявшем рейс BT102 из Стокгольма в Ригу, включая министра иностранных дел этой прибалтийской республики Эдгара Ринкевича. Он принимал участие в министерском заседании ОБСЕ.

Как сообщила представитель airBaltic по связям с прессой Алисе Бетхере, которую цитирует портал bb.lv, именно из-за сильного снегопада Airbus после посадки неожиданно соскользнул со взлетно-посадочной полосы.

Правда, в государственной пожарно-спасательной службе Латвии уточнили, что авиационный инцидент, который произошел около полудня, обошелся без жертв. Пассажиры и экипаж самолета эвакуированы, никто не пострадал.

А ближе к 18 часам поступила информация, что последствия аварии в международном аэропорту "Рига" успели окончательно ликвидировать, однако из-за снегопада и, заботясь о безопасности полетов, было решено, от греха подальше, закрыть воздушную гавань, уточнила агентству ЛЕТА представитель аэропорта Илзе Сална. По ее словам, в аэропорту уже задерживается вылет 21 регулярного и двух нерегулярных рейсов. Более того, в другие аэропорты перенаправлены девять рейсов, отменены также четыре прибывающих и четыре вылетающих рейса.

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Зато сам министр, который уже десять лет возглавляет внешнеполитическое ведомство двухмиллионной страны, по итогам своего визита настроен оптимистично и рассчитывает достойно отметить в будущем году 100-летие установления дипломатических отношений со своим заокеанским патроном - США. Он даже успел предложить во время встречи с Энтони Блинкеном провести по этому поводу какое-либо мероприятие на высоком уровне.

Кстати, американский госсекретарь, в свою очередь, напомнил, что Латвия выделила более двух процентов своего валового внутреннего продукта на оборону, а Вашингтон оказал поддержку для повышения потенциала Латвии в сотрудничестве с союзниками по НАТО.

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