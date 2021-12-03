Какие российские проекты вошли в программу Берлинского веб-фестиваля

Webfest Berlin - это название не скажет нашему читателю и даже киноману столько, сколько, например, Берлинале. Однако при его упоминании мы должны испытывать особую гордость - потому что продюсер этого киносмотра - одного из первых в мире веб-фестивалей - это Антон Калинкин.

Тот самый, который делает и первый российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде (в 2022 году будет пятый, юбилейный) и с этого года - Калинкин продюсер главного российского смотра короткометражного кино "Короче" (место проведения - Калининград). Webfest Berlin - третий для Калинкина фестиваль в этом году, не считая Премии веб-индустрии, которую делает та же команда. Он пройдет с 13 по 15 декабря, в онлайн-формате.

А сегодня - объявил программу этого года. В Основной конкурс седьмого по счету Webfest Berlin вошли 27 веб-сериалов из Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, Казахстана, Швейцарии, Польши и других стран. Также в программе представлены российские проекты - сериалы "Струны" с Артемом Ткаченко в главной роли, "Секреты семейной жизни" - проект получил спецприз на последнем фестивале Realist, комедия "Полицейский с YouТюба" и популярная антиутопия "Кибердеревня".

"Благодаря в том числе и Webfest Berlin, формат веб-сериала занял свою нишу в мировой киноиндустрии. В этом году было получено около 2000 заявок на участие из более чем 60 стран, что на 40% больше, чем в предыдущем. И мы очень рады, что, несмотря на пандемию, веб-контент продолжает развиваться, и интерес к фестивалю увеличивается", - говорит Антон Калинкин.

Среди проектов конкурсной программы - второй сезон победителя Чемпионата веб-сериалов 2016 года швейцарского сериала "Артур" (Arthur), испанская криминальная комедия "Плохая жизнь" (The Bad Life), казахстанский вымышленный влог про выживание в апокалипсис "Зомбеты" (Zombety), австралийская драма про брата, пропавшего в таинственном рехабе "Центр смерти" (Dead Centre), поэтический хоррор "Сказки из поместья Блэк" (Tales from Black Manor), канадский сборник классических страшилок "Жуткие биты" (Creepy Bits).

В разделе нон-фикшн представлен оригинальный взгляд на Бейрут глазами местных художников видеоарта в сериале "Я Бейрут" (I Am Beirut), а также - документальные фильмы из Бразилии и Канады. Целиком программа доступна на официальном сайте фестиваля.

В международное жюри фестиваля вошли немецкий актер Ханнес Хельман, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов, вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик и Мередит Беркхолдер - основатель Webfest Berlin.