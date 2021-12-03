Какой сегодня день. 3 декабря - День юриста

Ежегодно 3 декабря в России празднуется День юриста. Праздник был установлен указом президента России от 4 февраля 2008 года. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году Александр II положил начало реформированию судебной системы Российской империи, его указом были созданы институты адвокатуры, нотариата и суды присяжных.

Традиционно 3 декабря "Ассоциация юристов России" присуждает высшую юридическую премию России "Юрист года". Наградой отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие юридической науки. Первым лауреатом премии в 2009 году стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса, доктор юридических наук Сергей Алексеев.

Премия вручается по пяти номинациям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание". В 2020 году была учреждена специальная номинация "За защиту социальных и трудовых прав граждан". В этом году вручение премии пройдет в очном режиме, гости должны будут предъявить сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты.

Кроме того, "Ассоциация юристов России" проведет с 3 по 12 декабря V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Проверить уровень своей правовой грамотности можно будет на сайте "юрдиктант.рф".

Накануне праздника "Российская газета" спросила у юриста-теоретика и юриста-практика о вызовах, которые сейчас стоят перед юридическим сообществом.

По словам доктора юридических наук, и.о. заведующего, профессора кафедры теории государства и права Юридического факультета МГУ имени Ломоносова Елизаветы Фроловой, в настоящее время можно отметить возрастающую роль права как социального регулятора.

"С ним граждане связывают надежды на осуществление своих прав и свобод, на обеспечение порядка и стабильности общества в целом", - сказала профессор, подчеркнув, что успех в правоприменительной сфере связан с законотворческой деятельностью государства - законы должны быть кратки, точны, ясны.

Доктор наук отметила, что в XXI веке человечество столкнулось со многими вызовами, которые нельзя урегулировать без вмешательства юристов. Среди них - терроризм, миграционные потоки, экологические проблемы, нехватка пресной воды и продовольственная безопасность, пандемия COVID-19. Кроме того, объектами деятельности правоведов сегодня выступают проекты по цифровизации, созданию искусственного интеллекта и разработки в области генома человека.

"Однако главным назначением юристов, как и прежде, является решение правовых споров. По мнению английского философа XVII века Дж. Локка, в обществе должна быть сила, которая способна поддержать существующий порядок, вынести справедливый приговор и привести его в исполнение. Этой силой и выступают юристы. От их умений зависит мир, устойчивость, уважение прав человека, верховенство закона, эффективное управление. Fiat iustitia! Дорогие коллеги, с Днем юриста!", - сказала Фролова.

О вызовах, стоящих сегодня перед российскими юристами, порассуждал эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия", заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. По его словам, уровень правовых знаний россиян пока недостаточно высок, при этом общественные отношения в стране усложнились, поэтому роль адвокатского сообщества и любого юриста заключается в том числе в повышении уровня юридических знаний обыкновенных граждан. Кроме того, отметил Краснов, юристы должны способствовать построению гражданского общества, созданию общественных движений, которые бы выражали интересы людей разных социальных групп и разных регионов.

Еще одним важным вызовом для юристов, по его мнению, является усложнение международных отношений, что также влияет на жизнь людей, чьи интересы представляют юристы. "Система межгосударственных отношений усложняется, появляются риски международных конфликтов, замедляется торговля, появляется возможность образования кризисных явлений, вплоть до мирового экономического кризиса, экономических войн, локальных конфликтов в регионах", - подчеркнул он.