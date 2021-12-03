Какой сегодня день. 3 декабря - День юриста

Новости

Людям с ВИЧ необходимо привиться от COVID-19 01:27
Итальянец попытался избежать прививки с помощью искусственной руки 00:46
Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы 00:19
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз 02.12.2021
Рогозин предупредил о переносе пуска "Союза" с космодрома Куру 02.12.2021
"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 02.12.2021
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 02.12.2021
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 02.12.2021
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 02.12.2021
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.12.2021
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 02.12.2021
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 02.12.2021
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 02.12.2021
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 02.12.2021
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 02.12.2021
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 02.12.2021
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 02.12.2021
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 02.12.2021
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 02.12.2021
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 02.12.2021
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 02.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 02:00
Рубрика: Общество

Какой сегодня день. 3 декабря - День юриста

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно 3 декабря в России празднуется День юриста. Праздник был установлен указом президента России от 4 февраля 2008 года. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году Александр II положил начало реформированию судебной системы Российской империи, его указом были созданы институты адвокатуры, нотариата и суды присяжных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Традиционно 3 декабря "Ассоциация юристов России" присуждает высшую юридическую премию России "Юрист года". Наградой отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие юридической науки. Первым лауреатом премии в 2009 году стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса, доктор юридических наук Сергей Алексеев.

Фото: iStock
Какой сегодня праздник. 2 декабря - День банковского работника

Премия вручается по пяти номинациям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание". В 2020 году была учреждена специальная номинация "За защиту социальных и трудовых прав граждан". В этом году вручение премии пройдет в очном режиме, гости должны будут предъявить сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты.

Кроме того, "Ассоциация юристов России" проведет с 3 по 12 декабря V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Проверить уровень своей правовой грамотности можно будет на сайте "юрдиктант.рф".

Накануне праздника "Российская газета" спросила у юриста-теоретика и юриста-практика о вызовах, которые сейчас стоят перед юридическим сообществом.

По словам доктора юридических наук, и.о. заведующего, профессора кафедры теории государства и права Юридического факультета МГУ имени Ломоносова Елизаветы Фроловой, в настоящее время можно отметить возрастающую роль права как социального регулятора.

"С ним граждане связывают надежды на осуществление своих прав и свобод, на обеспечение порядка и стабильности общества в целом", - сказала профессор, подчеркнув, что успех в правоприменительной сфере связан с законотворческой деятельностью государства - законы должны быть кратки, точны, ясны.

Доктор наук отметила, что в XXI веке человечество столкнулось со многими вызовами, которые нельзя урегулировать без вмешательства юристов. Среди них - терроризм, миграционные потоки, экологические проблемы, нехватка пресной воды и продовольственная безопасность, пандемия COVID-19. Кроме того, объектами деятельности правоведов сегодня выступают проекты по цифровизации, созданию искусственного интеллекта и разработки в области генома человека.

"Однако главным назначением юристов, как и прежде, является решение правовых споров. По мнению английского философа XVII века Дж. Локка, в обществе должна быть сила, которая способна поддержать существующий порядок, вынести справедливый приговор и привести его в исполнение. Этой силой и выступают юристы. От их умений зависит мир, устойчивость, уважение прав человека, верховенство закона, эффективное управление. Fiat iustitia! Дорогие коллеги, с Днем юриста!", - сказала Фролова.

О вызовах, стоящих сегодня перед российскими юристами, порассуждал эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия", заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. По его словам, уровень правовых знаний россиян пока недостаточно высок, при этом общественные отношения в стране усложнились, поэтому роль адвокатского сообщества и любого юриста заключается в том числе в повышении уровня юридических знаний обыкновенных граждан. Кроме того, отметил Краснов, юристы должны способствовать построению гражданского общества, созданию общественных движений, которые бы выражали интересы людей разных социальных групп и разных регионов.

Еще одним важным вызовом для юристов, по его мнению, является усложнение международных отношений, что также влияет на жизнь людей, чьи интересы представляют юристы. "Система межгосударственных отношений усложняется, появляются риски международных конфликтов, замедляется торговля, появляется возможность образования кризисных явлений, вплоть до мирового экономического кризиса, экономических войн, локальных конфликтов в регионах", - подчеркнул он.

Общество Ежедневник Праздники

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Появился новый вид мошенничества с риском потери жилья
Минздрав: Сертификат о перенесенном COVID-19 теперь действует год
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"