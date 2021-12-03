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Рубрика: Общество

Какой сегодня день. 3 декабря - День Неизвестного солдата

Текст: Людмила Петрова
День Неизвестного солдата - памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 3 декабря. Она установлена в 2014 году для увековечения памяти и воинской доблести российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Памятная дата установлена по инициативе "Поискового движения России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почему Днем Неизвестного солдата стало именно 3 декабря? В 1966 году 2 декабря, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, из братской могилы в окрестностях строящегося Зеленограда был извлечен прах неизвестного солдата для его торжественного перезахоронения в Александровском саду.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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3 декабря торжественная процессия двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве. На всем пути ее следования люди отдавали дань уважения павшему воину. Прах был захоронен под залпы артиллерийского салюта, а на могиле установили памятную плиту с надписью: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941-1945".

В 1967 году, 8 мая, состоялось торжественное открытие мемориала "Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь. А с 12 декабря 1997 года возле него был установлен постоянный пост Почетного караула №1.

В День Неизвестного солдата по всей стране проходят различные памятные мероприятия, церемонии возложения цветов к братским захоронениям.

3 декабря также пройдет традиционная международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны", которая проводится с 2015 года. Тесты подготовят ученые Военного университета Минобороны России. В задания включат 30 вопросов обо всех периодах войны.

Проверить свои знания можно будет на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн на сайте проекта. Каждый участник по итогам прохождения теста получит сертификат.

Справка "РГ"

В Сети есть несколько банков материалов, которые содержат сведения о погибших, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Крупнейшим из них является "Мемориал", созданный по инициативе Минобороны России в 2007 году.

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