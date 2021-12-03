Кириенко подарит девочке электрогитару в рамках "Елки желаний"

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в акции "Елка желаний". Во время форума "#МЫВМЕСТЕ" он прочитал на игрушке, сорванной с праздничной елки, записку от девочки Екатерины из Псковской области.

"Мечтает об электрогитаре. Понял, пошел искать электрогитару", - цитирует слова Кириенко РИА Новости.

Акция "Елка желаний" продлится в этом году до 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сирот или из малоимущих семей.