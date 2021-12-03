Китай запустит образовательную платформу с прямыми трансляциями из космоса

Преподавателями станут сами космонавты. Предполагается, что они таким образом будут популяризировать знания о космическом пространстве преимущественно среди подрастающего поколения - школьников и студентов. 20 июня 2013 года космонавт Ван Япин с помощью своих коллег Не Хайшэна и Чжан Сяогуана прочитала первую лекцию из космоса. Тогда ее прослушали более 60 миллионов учащихся начальных и средних классов.

Онлайн-мероприятие вызвало широкий общественный резонанс и поддержку. После того, как корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией, молодые люди по всей стране вновь ждут момента, когда у космонавтов появится возможность выйти в прямой эфир.