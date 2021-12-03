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03.12.2021 12:21
Рубрика: В мире

Китай запустит образовательную платформу с прямыми трансляциями из космоса

Китай намерен запустить официальную образовательную платформу, на которой можно будет смотреть прямые трансляции прямо с китайской модульной космической станции. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

Преподавателями станут сами космонавты. Предполагается, что они таким образом будут популяризировать знания о космическом пространстве преимущественно среди подрастающего поколения - школьников и студентов. 20 июня 2013 года космонавт Ван Япин с помощью своих коллег Не Хайшэна и Чжан Сяогуана прочитала первую лекцию из космоса. Тогда ее прослушали более 60 миллионов учащихся начальных и средних классов.

Фото: Getty Images
Чем ответит Китай на климатические вызовы

Онлайн-мероприятие вызвало широкий общественный резонанс и поддержку. После того, как корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией, молодые люди по всей стране вновь ждут момента, когда у космонавтов появится возможность выйти в прямой эфир.

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