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03.12.2021 22:33
Рубрика: Власть

Константин Чуйченко стал лауреатом премии Юрист года

Текст: Владислав Куликов
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ассоциация юристов России назвала лауреатов премии "Юрист года". Министр юстиции РФ Константин Чуйченко получил награду в номинации "Развитие законодательства".

Фото: iStock
Какой сегодня день. 3 декабря - День юриста

Премия является высшей юридической наградой и вручается в нескольких номинациях. Премию получают те, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.

В этом году лауреатами также стали: в номинации "Юридической образование и наука" Секретарь Общественной палаты РФ, председатель Совета (руководитель)

Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" Лидия Михеева.

В номинации "Правовое просвещение": заместитель декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета по научной деятельности Дамир Валеев. В номинации "Правозащитная деятельность": председатель Регионального отделения Ассоциации юристов России по Калининградской области Тамара Кузяева. В номинации "За вклад в юридическую науку": главный научный сотрудник подразделения "Фундаментальная наука" СПбГУ Людмила Галенская.

Лауреатами специальной номинации 2021 года "За защиту социальных и трудовых прав" стали три человека. Это начальник ФАУ "Главгосэкспертиза России", ответственный секретарь президиума АЮР Игорь Манылов, заместитель директора департамента регуляторной политики Правительства Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России Андрей Спиридонов, а также депутат Московской городской Думы, член президиума Ассоциации юристов России Александр Семенников.

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России Татьяна Москалькова награждена медалью императора Александра II. А полномочному представителю президента России в Госдуме Гарри Минху вручили медаль имени О.Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции".

С 2009 по 2021 год состоялось 13 церемоний награждения, собравших в общей сложности более 10 тысяч гостей. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило 80 человек, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.

Власть

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