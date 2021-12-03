Косачев оценил вероятность военных провокаций Киева

Военные провокации Украины против России под прикрытием Запада не исключены, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"У нас есть информация, что провокации и военное обострение могут быть инициированы Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор подчеркнул, что у России нет никаких планов нападения на Украину.

"У нас нет никакой повышенной военной активности у границ, нет подготовки к какой-то операции", - заверил он, добавив, что в собственных интересах Россия вправе предпринимать меры для обеспечения безопасности.