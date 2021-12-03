Косачев предложил активизировать работу с "нерусскими" диаспорами за рубежом

Одним из важных направлений внешней политики должна стать работа с традиционными для России "нерусскими" диаспорами. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В пятницу он провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, темой которого стали механизмы международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики России.

"У нас не всегда говорят об уникальной полиэтнической и многоконфессиональной основе нашего народа именно как о факторе силы. Чаще отмечают сложность государственного управления, как максимум, признают наличие культурно-фольклорного разнообразия как части мягкой силы. Но многонациональной фундамент в том виде, в каком он сложился у нас, - это ведь мощнейший ресурс внешней и внутренней политики", - сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что основы российского федерализма во многом отличают нашу страну от других государств с полиэтническим составом. Одна из основ государства в России - сохранение главного права людей на культурную и духовную идентичность. По его мнению, это ключевое достижение российской демократии, "в которой власть действительно принадлежит всему народу без исключений по этническому принципу". "Российская модель выглядит более эффективно и на фоне других подходов - мультикультурализма, концепции плавильного котла, различных практик ассимиляции нетитульных этносов, чем продолжает грешить коллективный Запад, претендующий на лидерство во всех сферах, включая сферу культуры и духовности", - продолжил вице-спикер СФ.

"Еще одно важное направление внешней работы, проистекающее из нашей многонациональности, это работа с нерусскими диаспорами, традиционными для России, за рубежом. Понимаю, что эта тема очень непростая, но уверен, что всем понятно, если мы не будем работать на этом направлении, то весьма охотно к этой работе подключатся другие силы, причем отнюдь не в контексте усиления нашего межнационального мира и согласия", - предупредил законодатель.

Он обратил внимание на то, что именно национальный фактор педалировался как один из инструментов развала Советского Союза, а теперь "все чаще включается тот же самый, проверенный временем рецепт против России, задействуя в том числе нерусские диаспоры за рубежом".