Кристофер Нолан снимет фильм про физика Оппенгеймера

Известный фантастическими фильмами "Интерстеллар" и "Довод", военной драмой "Дюнкерк" и кинолегендой о Темном рыцаре, режиссер Кристофер Нолан объявил о своем следующем проекте, где он обращается к исследованию конкретной биографии. Его героем станет физик-теоретик Джулиус Роберт Оппенгеймер, которого считают "отцом атомной бомбы" - руководимая им лаборатория в Лос-Аламосе в годы Второй мировой войны разработала первое в США ядерное оружие. В дальнейшем Оппенгеймер стал убежденным сторонником сдерживания гонки ядерных вооружений в мире.

Кристофер Нолан уже пытался однажды реализовать подобный проект - хотел снимать фильм о Говарде Хьюзе, одном из пионеров авиации, предпринимателе, продюсере и кинорежиссере, приметив на главную роль Джима Керри.

Но Мартин Скорсезе уже работал над фильмом "Авиатор" на ту же тему, пригласив на главную роль Леонардо ДиКаприо, и Нолан отказался от идеи, переключившись на фантастику. Таким образом, картина об Оппенгеймере станет его первой работой, целиком основанной на реальной деятельности исторического персонажа.

Героя фильма играет Киллиан Мерфи, снимаются Эмили Блант, Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший.