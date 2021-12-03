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03.12.2021 03:15
Рубрика: В мире

Лавров назвал новые санкции США против России тупиковым путем

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Запад абсолютно утратил культуру диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о новых санкциях США.

Россия ответила на высылку своих дипломатов из США

Напомним, заместитель главы американского госдепа Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести против Москвы такие жесткие ограничения, каких никогда раньше не было.

В МИД России отметили, что западные коллеги утратили культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса. "Чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр добавил, что Москва обязательно ответит на адские санкции США. "Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать, на что решится Запад. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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