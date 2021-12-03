Лавров назвал новые санкции США против России тупиковым путем

Запад абсолютно утратил культуру диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о новых санкциях США.

Напомним, заместитель главы американского госдепа Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести против Москвы такие жесткие ограничения, каких никогда раньше не было.

В МИД России отметили, что западные коллеги утратили культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса. "Чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр добавил, что Москва обязательно ответит на адские санкции США. "Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать, на что решится Запад. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.