Лукашенко призвал не допустить ухудшения жизни людей

Несмотря на то, что экономика Беларуси подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне, в стране сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей. Этот вывод содержится в выступлении 3 декабря во Дворце Независимости Александра Лукашенко на совещании, посвященного социально-экономическому развитию страны, информирует пресс-служба главы государства.

Во время совещания президент перечислил положительные результаты экономики: рост валового внутреннего продукта и промышленного производства, увеличение экспорта и рекордный положительный внешнеторговый баланс. Стабильно также растет средняя заработная плата, в октябре она вплотную подошла к 1,5 тысячам белорусских рублей.

"Все это хорошо, но мы не должны думать, что решили все проблемы. Здесь и очень напряженная работа государственного аппарата, всего народа, и стечение обстоятельств: в чем-то нам и повезло", - заявил Лукашенко.

Признав, что самой обсуждаемой темой в стране по-прежнему является высокая инфляция, белорусский руководитель потребовал принять меры по ее "укрощению". Он напомнил в этой связи, что "вопросы денежно-кредитной политики традиционно проходят в некоем облегченном формате. Но не в этот раз", - отметил президент. И хотя существуют аргументы в пользу "импортированности" инфляции, он посоветовал коллегам не концентрироваться только на них. "Мы планируем в будущем году цифру инфляции в шесть процентов", - уточнил оратор, и, обращаясь к председателю правления Нацбанка, потребовал, чтобы меры по ее сдерживанию "не должны идти в ущерб экономическому развитию страны".

Давая общую оценку проекту бюджета на 2022 год, президент указал и на необходимость экономии и сокращения необязательных расходов. "Наших граждан волнуют близкие им вопросы: зарплата, работа, цены. В этом контексте и прошу вести наш диалог - достаточно ли запланировано мер по контролируемым мной вопросам", - обратился он к участникам совещания.

Констатировав, что финансовый документ РБ формируется дефицитным из-за незапланированных расходов, которые сложно было предугадать, Лукашенко поставил вопрос и о мерах по всемерной экономии. "Все ли экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море. Поэтому вопрос экономии, бережливости опять выступает на первый план. Есть ли источники на покрытие дефицита? Не повлечет ли это напряженности при выполнении социальных обязательств?" - обозначил ряд приоритетных задач руководитель страны.

"На практике для нас это значит, что потребуется усилить дисциплину и гибкость: переориентироваться на дружественные торговые и финансовые рынки, не обращая внимания на выпады Запада", - пояснил президент перспективные направления работы трудовых коллективов.

Отдельно он остановился на предложениях по изменению налогового законодательства на 2022 год. "Насколько они отработаны и какова реакция в обществе на эти предложения? - поинтересовался Лукашенко. - Материалы есть у всех, поэтому участников совещания прошу быть готовыми высказать личное аргументированное мнение по всем чувствительным позициям".