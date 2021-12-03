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03.12.2021 12:39
Рубрика: Культура

"Маша и Медведь" собрали 100 млрд просмотров и отметят это событие спецсерией

Текст: Наталья Лебедева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Популярнейший мультсериал "Маша и Медведь" побил очередной рекорд - 100 миллиардов просмотров на платформе YouTube. Студия "Анимаккорд" решила поблагодарить преданных поклонников мультфильма по всему миру и готовит спецсерию "100 миллиардов "вокруг света" и обратно!".

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"Команда студии "Анимаккорд" в знак благодарности своей аудитории по всему миру за лояльность и достижение отметки в 100 млрд просмотров создала новый короткий эпизод "Маши и Медведя", посвященный глобальному признанию российских анимационных героев", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Посмотреть новую серию под интригующим названием "100 миллиардов "вокруг света" и обратно!" можно будет на официальном YouTube-канале проекта.

На российский YouTube-канал "Маша и Медведь" подписаны более 36 миллионов человек. Не сильно отстает и англоязычный канал, там более 30 миллионов подписчиков. А иностранный канал мультсериала на арабском языке стал обладателем бриллиантовой "кнопки" YouTube. Это уже шестая бриллиантовая кнопка в копилке "Маши и Медведя".

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