МЧС будет следить за каждым пожаром из космоса

"Со следующего года кроме мониторинга термических точек ведомство будет вести космический мониторинг природных пожаров. Для каждого пожара ежедневно автоматически будет организован подсчет площади активного горения и площади, пройденной огнем", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сама спутниковая группировка не увеличивается. Данные как поступали, так и будут поступать с тех же аппаратов. Но, используя, в частности, искусственный интеллект, другие алгоритмы, можно более эффективно решать много разных задач по защите населения и территорий, причем не только от лесных пожаров.
"Например, в этом году при долгосрочном прогнозировании рисков, связанных с весенним половодьем, в онлайн-режиме использовались гидрометеорологические данные Росгидромета, а также данные глобальных прогностических моделей Европейского и международных метеорологических агентств.
Автоматизация процесса значительно сократила время обработки информации. Все это позволило минимизировать ущерб", - сообщили агентству ТАСС в МЧС.