МИД Венгрии: ЕС стоит наладить диалог с РФ для безопасных поставок энергоносителей

Представителям Евросоюза следует наладить диалог с российскими коллегами, чтобы обеспечить безопасные поставки энергоносителей. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Латвийскому радио.

"Когда мы хотим обезопасить наши поставки энергоносителей до наступления зимы, мы должны говорить с Россией. Я пытаюсь привлечь внимание моих коллег к этому вопросу", - заявил министр.

Глава венгерского МИД добавил, что некоторые регионы, расположенные в Центральной Европе, "полностью зависят от России в области энергетики".