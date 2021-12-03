Михаил Мишустин рассказал о направлениях развития ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - сильное международное объединение, повышающее свой авторитет на мировой арене, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступив на втором Евразийском конгрессе, он обозначил сразу несколько направлений развития, на которых должны сконцентрироваться участники объединения в ближайшие годы.

Постепенно преодолевая последствия пандемии коронавируса, ЕАЭС завершает год с неплохими показателями, оценил глава кабмина предварительные экономические результаты. Они уже превысили допандемийный уровень. По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), валовой внутренний продукт ЕАЭС вырастет в 2021 году на 4%. "Быстрое восстановление показывает взаимная торговля. За январь-сентябрь она увеличилась практически на треть. По итогам года объемы могут повыситься более чем на 10%, превысить значения предпандемийного года", - заявил Мишустин на пленарной сессии "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС".

"Необходимы скоординированные действия для того, чтобы сохранить набранный темп, добиться новых успехов в деле интеграции", - считает российский премьер. Устранение барьеров на пути движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы позволит создавать новые возможности для совместных инициатив в разных сферах. Правительства сейчас занимаются реализацией стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, которые ранее утвердили президенты стран "пятерки". Продолжается формирование общих рынков союза.

Наконец, выстроена институциональная основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС. "Предстоит создать целую экосистему цифровых проектов, автономных и взаимосвязанных, которые придадут новый импульс интеграционному взаимодействию", - считает Михаил Мишустин.

Развитие транспортной инфраструктуры обеспечит связанность территории союза. По мнению премьера, она важна как для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий, так и имеет ключевое значение в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс - один путь" и создания большого евразийского партнерства, с инициативой которого выступает президент России. "Необходимо сформировать полноценный евразийский транспортный каркас. То есть создать объединенную сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии", - заявил Мишустин. Развитие международных транспортных коридоров позволит увеличить грузопотоки.

Все актуальнее для мира становится глобальная климатическая повестка. Лидеры стран Евразийского экономического союза приняли по этому вопросу совместное заявление. Договоренности, по словам главы кабмина РФ, положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве союза. "Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменением климата", - сказал Михаил Мишустин. Для этого будут приняты меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. "Проблемы экологии важно решать общими усилиями. Только так можно добиться максимального эффекта в деле сохранения природы для наших будущих поколений", - указал российский премьер-министр.

Необходимы скоординированные действия для того, чтобы сохранить набранный темп, добиться новых успехов в деле интеграции

"Евразийский экономический союз - это сильное международное объединение, повышающее свой авторитет на мировой арене", - заключил Мишустин. Организация выстраивает тесное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, региональными интеграционными структурами, а совокупный потенциал союза позволяет ему обсуждать широкий круг вопросов с партнерами.

На выставке конгресса главу российского правительства ознакомили с некоторыми проектами, которые предполагается осуществить на пространстве союза. Так, евразийский транспортный каркас позволит увеличить трафик на 40%, доставлять груз из Китая и Индии в Европу в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал, снизить углеродный след на 25% по сравнению с морским путем. Идея евразийской товаропроводящей сети должна обеспечить продовольственную безопасность для 228 миллионов человек, повысит объемы выпуска продукции агропромышленного комплекса на 5-7% в год, а товарооборот в АПК - на 30%. "Это очень важные элементы, которые помогут нашим странам решить самые главные вопросы", - поддержал проект Михаил Мишустин, говоря о необходимости роста экономик стран и благосостояния людей.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Евгений Гайва

Путь по коридору

Потенциал ЕАЭС раскрывают транспортные коридоры. Они позволят расширять обмен товарами, услугами, трудовыми ресурсами внутри союза и зарабатывать на транзите грузов между Европой и Китаем. Основных коридоров два - это "Восток-Запад" и "Север-Юг", отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Между Востоком и Западом основные транзитные потоки уже идут по железнодорожным сетям стран - участниц ЕАЭС. Главная роль останется за железной дорогой, но дополнительные грузы можно привлечь за счет строительства новой скоростной трассы М-12. Она станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай и будет проведена до Екатеринбурга и Новосибирска. Построить дорогу планируется уже к 2024 году.

Согласие об использовании нового автомобильного пути между странами-партнерами уже достигнуто. На трассу Москва - Казань предполагается собрать все транспортные потоки от Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. Поддерживает проект и Пекин. "Мы пару последних месяцев очень активно обсуждаем с китайскими коллегами возможность дополнительного транзита китайских грузов именно автомобильным транспортом. Договорились совместно отрабатывать транспортный коридор", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, движению товаров между Востоком и Западом поможет трасса "Меридиан". Предполагается, что эта дорога будет платной. Она пройдет по территории восьми регионов России и станет альтернативой международному транспортному коридору "Европа - Западный Китай". "Меридиан" даст возможность выхода на Центральную Европу. Транзитный путь станет на 300 км короче.

Транспортный коридор "Север - Юг" полностью начнет действовать к 2024 году. В него войдут трассы между Санкт-Петербургом и Москвой, М-4 "Дон" и выходы к Азовскому и Черному морям. "Мы все эти дороги закончим уже к 2024 году. Деньги у нас есть. Работа развернута. До Крыма и до портов Азовско-Черноморского бассейна будет построена полноценная автомобильная связь", - сказал Хуснуллин.

Создание этого коридора откроет большие перспективы развития Каспийского моря, как транспортной магистрали. В этом заинтересованы Казахстан, Туркменистан, Иран, а также Индия. Строительство современной трассы позволит задействовать порты на Каспийском море.

Для создания транспортных коридоров и транспортной инфраструктуры в рамках ЕАЭС потребуется около 7 трлн рублей. Полностью финансировать проекты за счет бюджета не будут, такой задачи нет. Планируется привлекать частные инвестиции, заметил Хуснуллин. Пока есть положительное решение о финансирования ряда проектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также отрабатывается участие ЕАБР. "Надеемся привлечь китайские банки, заинтересовываем других инвесторов для строительства транспортной инфраструктуры", - добавил он.

Чтобы побороться за весомую долю в мировых транзитных перевозках, одной только современной транспортной инфраструктуры будет недостаточно. Требуется цифровизация транспортных потоков.

Нужно реализовать безостановочное движение грузов и бесшовное прохождение границ. Только так можно будет конкурировать с другими транспортными коридорами, которых в мире насчитывается около сотни, заметил председатель совета директоров компании "Национальные телематические системы" Игорь Ротенберг. Через Суэцкий канал грузы идут 30-35 дней, а через территорию стран ЕАЭС- всего 15 дней. Но пока евразийские транспортные коридоры обслуживают только 2% грузов. Построение "зеленого коридора" позволит ускорить транзит до 4-9 дней и повысит долю до 6-9%, сказал он.

Также нужно ввести единую систему электронного документооборота транспортного потока. В России уже около 100% транзитного грузопотока идет с помощью электронных документов, выпускаемых автоматически, рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. В результате все транзитные процедуры занимают не более 5-7 минут. Но на экспорт документами в автоматическим виде пока обеспечивается около 40% грузов, а на импорт - 22%.

Экология ищет средства

Реализация всех климатических проектов, заявленных странами - участницами ЕАЭС, потребует 550 млрд долл., заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. При этом он отметил, что у всех государств есть климатические проекты, рассчитанные до 2030 года, а Россия и Казахстан заявили о том, что достигнут углеродной нейтральности к 2060 году.

Углеродная нейтральность не означает нулевых выбросов, но объем выбросов должен соответствовать поглощающей способности страны, в первую очередь ее лесов, отметил вице-министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров. Кроме того, реализация экологических проектов в ЕАЭС потребует организации "зеленого" финансирования, добавил Подгузов. "ЕАЭС нужна гармонизированная таксономия углеродных единиц и система торговли ими, - говорит он. - Объем мирового рынка "зеленых" облигаций уже составляет 1 трлн долл., мы не должны оставаться в стороне".

Подобные климатические инициативы ЕАЭС могут рассчитывать на поддержку Программы развития ООН, поддержал спикеров замдиректора регионального бюро ООН Бен Слэй, в частности, на участие в реструктуризации займов по "зеленым" облигациям.

Еда освоит сеть

В ЕАЭС разрабатывается концепция единой товаропроводящей сети, которая поможет повысить уровень продовольственной безопасности стран "пятерки" и снизить рост цен на продукты. Кроме того, это позволит нарастить экспорт в третьи страны и увеличить внутренний товарооборот между странами ЕАЭС, заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

У ЕАЭС второе место в мире по площади земель сельхозназначения, отличное географическое положение, есть кадры и технологии. То есть потенциал для увеличения сельхозпроизводства огромен. Чтобы доставка товара от поля до прилавка стоила минимум средств и времени, союзу и требуется единая товаропроводящая сеть - из общих распределительных центров, создания единых "зеленых" коридоров на всем пространстве союза. По словам Камаляна, концепция разрабатывается ЕЭК совместно с Евразийским банком развития (ЕБР). Ожидается, что ее конкретные параметры станут понятны уже в начале 2022 года.

Выгода проекта очевидна. По данным ЕАБР, у ЕАЭС более 480 млн га земель сельхозназначения. При этом под боком рынок сбыта в виде более 3 млрд населения. Сейчас на этапе хранения и транспортировки теряется до 40% продукции. Своих овощехранилищ недостаточно: в России их около 40% от потребности, в Казахстане - около 25%. Создание единой сети позволит обеспечить продовольственную безопасность для 228 млн человек, увеличить производство продовольствия на 5-7%, обеспечить рост товарооборота в АПК на 30%.