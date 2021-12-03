Михаилу Гусману вручили награду "За вклад в российскую культуру"

В Министерстве культуры отметили нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Награду вручила министр культуры Ольга Любимова.

"ТАСС и Минкультуры находятся в тесном взаимодействии на протяжении долгих лет. Уверен, мы продолжим дальнейшее плодотворное сотрудничество", - цитирует агентство слова Михаила Гусмана.

Нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" - высшая ведомственная награда Министерства культуры.