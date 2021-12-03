Минюст включил в реестр иноагентов четырех журналистов и одну организацию

Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента еще четверых журналистов. Как говорится на сайте ведомства, в список включены Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева.

Также Минюст включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право".

Министерство юстиции может признать иноагентом любое иностранное СМИ, которое получает финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юридические лица.

Теперь в России стало 103 СМИ-иноагента.