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03.12.2021 22:34
Рубрика: Общество

Минюст включил в реестр иноагентов четырех журналистов и одну организацию

Текст: Александр Степанов

Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента еще четверых журналистов. Как говорится на сайте ведомства, в список включены Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Также Минюст включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право".

Министерство юстиции может признать иноагентом любое иностранное СМИ, которое получает финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юридические лица.

Теперь в России стало 103 СМИ-иноагента.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минюст

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