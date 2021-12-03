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03.12.2021 18:18
Рубрика: Власть

Минобороны и Русское географическое общество подвели итоги совместной работы

Текст: Юрий Гаврилов
В этом году Минобороны РФ совместно с Русским географическим обществом провели несколько уникальных экспедиций, сообщил в пятницу статс-секретарь военного ведомства Николай Панков на подведении итогов совместной работы Вооруженных сил и РГО.
Фото: предоставлено Минобороны РФ Фото: предоставлено Минобороны РФ
Фото: предоставлено Минобороны РФ

"Продолжая славные традиции, нами совместно с Русским географическим обществом в 2021 году организованы 15 масштабных научных экспедиций, что позволило провести уникальные исследования в арктическом регионе России, на внешних островах Финского залива, на островах Курильской гряды, природных и исторических объектах Республики Тыва, а также другие мероприятия научного и поискового характера", - сказал Панков.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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По его словам, на 276 площадках во всех регионах страны были организованы тематические выставки, посетителями которых стали более 1,5 миллиона человек. "Проведено более 800 различных мероприятий, направленных на популяризацию географических и исторических знаний, а также свыше 25 совместных с Русским географическим обществом мероприятий", - подчеркнул статс-секретарь военного ведомства.

Справка "РГ"

Русское географическое общество было основано в 1845 году по указанию императора Николая I. В разные годы Обществом руководили представители Российского императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны Сергей Шойгу. Сегодня членами Общества являются более 22 тысячи человек в России и за рубежом. Региональные отделения РГО открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации.

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