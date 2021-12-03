Минобороны рассекретило документы о защите Москвы в 1941 году

Секретные архивные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, помешавшей немцам окружить Москву зимой 1941 года, опубликовало министерство обороны РФ. Материалы военного ведомства увидели свет в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".

В военном ведомстве отметили, что одной из веских причин провала наступления немцев под Москвой стало создание советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры.

В минобороны подчеркнули, что подробности этой уникальной инженерно-технической операции раскрывает впервые представленный широкой аудитории рассекреченный план командования Западного фронта. В этом уникальном инженерном проекте участвовали инженеры управления военно-полевого строительства фронта во взаимодействии со специалистами канала Москва - Волга.

Благодаря действиям советских специалистов вода залила большое пространство. Это сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Инженеры даже придумали, как не допустить посадок вражеской авиации на ледовые аэродромы. В лед были вморожены колья. В шифровке начальнику Главного военно-инженерного управления Красной армии, которая опубликована на сайте минобороны, говорится о том, что к операции по созданию водной преграды и разрушению переправ приступили еще до захвата противником Солнечногорска и Яхромы.

Кроме того, в документах подробно излагаются установленные нормы инженерной подготовки территорий, касающиеся обустройства фортификационных сооружений, противотанковых заграждений, противопехотной обороны с чертежами противотанкового препятствия с использованием "ежей".

Зона обороны под Москвой изначально планировалась как плацдарм для будущего контрнаступления. Была создана многополосная, глубокоэшелонированная система обороны, которая получила название "Московская зона обороны". По замыслу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, она превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов.

Плацдарм предполагался для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар. Согласно архивам, благодаря заранее выстроенной оборонительной системе удалось выиграть время. Это помогло подготовить резервы и нанести удар по немецко-фашистским войскам.

Также в рассекреченных архивах минобороны дается достаточно ясное описание обстановки под Москвой на протяжении всего фронта. В журнале боевых действий оперативного штаба западного фронта указывается, что особо ожесточенные бои велись на правом крыле фронта, где немцев сдерживали 30-я и 16-я армия. Также в журнале ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, отмечается наступательный характер ведения боя подразделениями этих армий.