Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат

Обращаться за установлением единовременной выплаты накоплений в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд могут разрешить в электронном виде. В таком случае необходимые документы нужно будет предоставлять через портал госуслуг. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда, который представлен на общественное обсуждение.

Обращение граждан за единовременной выплатой будет осуществляться на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии.

Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у гражданина формировались накопления. Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста, 55 и 60 лет.

Пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, которые были официально трудоустроены в период с 2002 по 2004 годов и за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Таким правом также обладают участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в нее завершилось 31 декабря 2014 года.