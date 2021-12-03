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Московский кино-мацури: в Москве идут дни японского кино

Новости
    03.12.2021, 17:34
Текст:   Татьяна Козловская
55-й Фестиваль японского кино, ежегодно проводимый при поддержке Японского фонда, не перестает радовать разнообразием кинолент. Отчасти это можно объяснить правильно выбранной стратегий "мягкой силы": зрителя знакомят с самой разной Японией: новичков она удивит, а ценителей влюбит в себя еще больше.
Фото: Татьяна Козловская Фото: Татьяна Козловская
Фото: Татьяна Козловская

Тут и качественные семейные и социальные драмы, создателям и касту которых хочется ни много ни мало вручить "Оскар" после просмотра одного только трейлера - такая вот "Япония для души". О жизни, смерти и глубинных чувствах, которые восточный человек может передать с присущей ему тонкостью. Даже вопрос перехода в лучший из миров - тема на Западе довольно табуированная, о которой мы не привыкли много говорить вслух - японцами раскрывается с разных сторон, и зритель смело может выбрать наиболее понятный для себя формат: комедию "Как-то раз я умер" от Cиндзи Хамасаки или же музыкальную мелодраму Кэнтаро Хагивара "30 минут до прощания".

Фото: kinopoisk.com
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Но какая Япония в представлении каждого второго без своих технологий? Стереотип о хабе передовых технологий поддерживать надо, отходить от привычных проблематик - тоже. Так или иначе интерес к антиутопическим произведениям - или тем, где ключевую роль играют технологии и все с ними связанное - на спад пока точно не идет; по крайней мере, по этой причине в Россию помимо "Краха искусственного интеллекта" приехали и "Украденная личность", и "Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда".

"Крах искусственного интеллекта" - фантастический триллер, двухчасовая кинокартина на злобу дня, незамысловатая и отчасти предсказуемая, но тем не менее с довольно неплохо выдержанной личной и семейной драмой в истории о "восстании машин". Таким балансом похвастаться может далеко не каждый японский триллер, где переигрывание актерами зачастую лишь привносит элемент комичности, а экономия на графике и спецэффектах отталкивает; но работе режиссера Ю Ириэ, напротив, можно смело поставить четверку.

Идея не нова, но, пожалуй, это скорее преимущество - любопытно было посмотреть на то, как на этот раз зрителю преподнесут до оскомины знакомый сюжет. Оценить картину как неплохую можно хотя бы потому, что работа оператора заслуживает похвалы - японский кинематограф действительно нечасто радует фантастикой без перегиба в сценарии и съёмке.

Фото: youtube.com/ Marilyn Manson
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Наверное, зевать при просмотре истории про "вечное сияние искусственного интеллекта" не пришлось хотя бы по той причине, что "восставали" (спойлер: не по своей воле!) не машины или сюрреалистичные роботы, а вполне реализуемая в обозримом будущем система, о существовании которой нет-нет да и задумывался, наверное, каждый член современного общества; такая система, на которой будет завязано все наше существование и претворение которой в жизнь - вопрос довольно спорный как с точки зрения пользы человечеству, так и с этической.

Наверное, поэтому можно не удивляться, почему данная кинолента вышла в прокат одновременно с такими сильными работами, как "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути - по совместительству экранизацией рассказа Харуки Мураками, получившей приз за лучший сценарий на Каннском фестивале, и почему "Крах…" не так уж и теряется на фоне более сложных по своей задумке фильмов.

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