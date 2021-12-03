МВД: Каждый десятый звонок любому абоненту в России - это звонок преступника

Сайт МВД России сообщает, что за девять месяцев зарегистрировано 403 тысячи преступлений с использованием информационных технологий. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 272,3 тыс. деяний совершено с помощью интернета, а 163,2 тыс. - средств мобильной связи. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29% и 5% соответственно. При этом неизвестно, сколько было незарегистрированных попыток, ведь не все жертвы сообщают о попытке телефонного мошенничества.

50-60% звонков от мошенников идет с территории Украины. Фото: Александр Корольков