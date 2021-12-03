МВД: Каждый десятый звонок любому абоненту в России - это звонок преступника

Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%), Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве. В столице количество дистанционных преступлений увеличилось с начала этого года на 120%.
По данным ГУ МВД России по Москве, 50-60% звонков идет с территории Украины. Оперативники устанавливают местоположение преступников, но привлечь их к уголовной ответственности не могут. Известно, что "черные" колл-центры - это целая индустрия на Украине, их насчитывается примерно три десятка. В каждом работают в среднем 30-40 человек в смену. Все колл-центры делают около 100 тысяч звонков в сутки, на один колл-центр приходится 7 тыс. звонков.
Всего же против россиян сегодня работает около 150-170 преступных колл-центров.
Каждый десятый звонок любому абоненту в России - это звонок преступника. Девять из десяти владельцев мобильных телефонов сталкивались с телефонным мошенничеством и принимали такого рода звонки. Денежный оборот одного центра составляет примерно 65 млн рублей в месяц.