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02.12.2021 21:50
Рубрика: Происшествия

МВД: Каждый десятый звонок любому абоненту в России - это звонок преступника

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Сайт МВД России сообщает, что за девять месяцев зарегистрировано 403 тысячи преступлений с использованием информационных технологий. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 272,3 тыс. деяний совершено с помощью интернета, а 163,2 тыс. - средств мобильной связи. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29% и 5% соответственно. При этом неизвестно, сколько было незарегистрированных попыток, ведь не все жертвы сообщают о попытке телефонного мошенничества.
50-60% звонков от мошенников идет с территории Украины. Фото: Александр Корольков 50-60% звонков от мошенников идет с территории Украины. Фото: Александр Корольков
50-60% звонков от мошенников идет с территории Украины. Фото: Александр Корольков

Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%), Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве. В столице количество дистанционных преступлений увеличилось с начала этого года на 120%.

По данным ГУ МВД России по Москве, 50-60% звонков идет с территории Украины. Оперативники устанавливают местоположение преступников, но привлечь их к уголовной ответственности не могут. Известно, что "черные" колл-центры - это целая индустрия на Украине, их насчитывается примерно три десятка. В каждом работают в среднем 30-40 человек в смену. Все колл-центры делают около 100 тысяч звонков в сутки, на один колл-центр приходится 7 тыс. звонков.

Всего же против россиян сегодня работает около 150-170 преступных колл-центров.

Каждый десятый звонок любому абоненту в России - это звонок преступника. Девять из десяти владельцев мобильных телефонов сталкивались с телефонным мошенничеством и принимали такого рода звонки. Денежный оборот одного центра составляет примерно 65 млн рублей в месяц.

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