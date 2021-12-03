Моряки РФ и стран АСЕАН отработали тактическое маневрирование на учении

У побережья Индонезии в районе острова Ве проходит активная часть первого совместного военно-морского учения ARNEX-2021 ВМФ России и моряков Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН там представлены боевыми кораблями Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы, а российский флот - большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Пантелеев".

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе учения экипажи в составе международного соединения выполнили совместное тактическое маневрирование. "Участники ARNEX-2021 практиковались в опросе гражданских судов, вызывающих подозрение, и судов, терпящих бедствие. Отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна", - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что сейчас корабли восьми стран продолжают решать задачи в море.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что совместное учение направлено на отработку взаимодействия между ВМФ РФ и ВМС стран-членов АСЕАН. Это необходимо для обеспечения безопасности морской экономической деятельности и гражданского судоходства.