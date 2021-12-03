Новости

Россиянин переизбран вице-президентом Международного комитета Фэйр Плей 20:15
Путин поздравил по телефону Жапарова с успешными парламентскими выборами 19:57
На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата 19:56
Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения 19:01
Стартовал пятый Всероссийский правовой диктант 18:55
Экстренно севший в Иркутске самолет попал в зону обледенения 18:47
Стали известны составы сборных России на Кубке мира по биатлону 18:41
ЦБ сообщил о сокращении прибыли страховщиков до налогообложения 18:35
В столице Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19 18:25
Песков ответил на вопрос о возможных новых антиковидных мерах 18:20
Борис Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант 18:15
Михаилу Гусману вручили награду "За вклад в российскую культуру" 18:03
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 38 странах 18:00
Москвичей предупредили о гололедице и снеге с дождем 17:50
Косачев предложил активизировать работу с "нерусскими" диаспорами за рубежом 17:47
В Москве поставят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву 17:44
Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве 17:21
Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья 17:21
Моряки РФ и стран АСЕАН отработали тактическое маневрирование на учении 17:19
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID приблизился к 73% 17:06
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID 16:48
Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов 16:46
Названы регионы, куда поступили новые партии вакцины "ЭпиВакКорона" 16:36
Правоохранители за полгода изъяли 4,4 тонны наркотиков в ходе операции 16:34
Путин в декабре встретится в Москве с премьером Греции 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 19:56
Рубрика: Власть

На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу, 3 декабря, на площади Неизвестного солдата Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ в подмосковных Мытищах прошла церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата и Вечному огню.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В День Неизвестного солдата рождается новая традиция

В ней приняли участие представители Совета Федерации, военного ведомства, члены общественного поискового движения России, благотворительного фонда "Достойная память", сотрудники Мытищинский городской прокуратуры, юнармейцы. Под звуки государственного гимна они почтили память павших воинов минутой молчания.

Участники церемонии также возложили цветы к могилам участников Великой Отечественной войны, захороненных на военном мемориале. Там покоятся многие заслуженные фронтовики, в том числе легендарный конструктор стрелкового оружия генерал-лейтенант М.Т. Калашников, Маршалы Советского Союза В.И. Петров и Д.Т. Язов, маршал артиллерии В.М. Михалкин, генерал армии М.А. Гареев, адмирал флота А.И. Сорокин.

Перед мемориальным комплексом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка.

Справка "РГ"

День Неизвестного солдата - памятная дата в России, учрежденная в 2014 году указом президента РФ по инициативе общественных поисковых организаций. Ежегодно отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата - 3 декабря - выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Власть Безопасность Армия Общество История Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Россия предложила США обнулить санкции в отношении дипмиссий
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Москве
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе