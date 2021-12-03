На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата

В пятницу, 3 декабря, на площади Неизвестного солдата Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ в подмосковных Мытищах прошла церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата и Вечному огню.

В ней приняли участие представители Совета Федерации, военного ведомства, члены общественного поискового движения России, благотворительного фонда "Достойная память", сотрудники Мытищинский городской прокуратуры, юнармейцы. Под звуки государственного гимна они почтили память павших воинов минутой молчания.

Участники церемонии также возложили цветы к могилам участников Великой Отечественной войны, захороненных на военном мемориале. Там покоятся многие заслуженные фронтовики, в том числе легендарный конструктор стрелкового оружия генерал-лейтенант М.Т. Калашников, Маршалы Советского Союза В.И. Петров и Д.Т. Язов, маршал артиллерии В.М. Михалкин, генерал армии М.А. Гареев, адмирал флота А.И. Сорокин.

Перед мемориальным комплексом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка.

Справка "РГ"

День Неизвестного солдата - памятная дата в России, учрежденная в 2014 году указом президента РФ по инициативе общественных поисковых организаций. Ежегодно отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата - 3 декабря - выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.