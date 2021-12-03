Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 383-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117, 3118, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 10, ст. 1065; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3433, 3436; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4628; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 7; N 21, ст. 2461; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6218, 6227, 6237, 2009, N 29, ст. 3598, 3625; N 30, ст. 3735; N 48, ст. 5731, 5737; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 25, ст. 3070; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 46, ст. 5918; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7063; N 50, ст. 7359; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066; N 31, ст. 4319, 4334; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7578, 7596, 7607, 7619; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 23, ст. 2889; N 30, ст. 4031, 4048, 4084; N 40, ст. 5039; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 6985; 2014, N 23, ст. 2938; N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 48, ст. 6647, 6657; 2015, N 1, ст. 17, 32; N 18, ст. 2613; N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6684, 6689, 6692; 2016, N 11, ст. 1489; N 15, ст. 2063; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176, 4178, 4179; N 49, ст. 6844; 2017, N 1, ст. 4; N 11, ст. 1534; N 27, ст. 3942; N 30, ст. 4441; N 31, ст. 4802; N 45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7315, 7318, 7325; 2018, N 1, ст. 14, 50; N 18, ст. 2565, 2568; N 24, ст. 3410; N 28, ст. 4144; N 32, ст. 5093, 5094, 5095; N 45, ст. 6847; N 47, ст. 7136; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8412, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 22, ст. 2664, 2665; N 25, ст. 3167; N 30, ст. 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4414; N 39, ст. 5371, 5374, 5375, 5376; N 48, ст. 6740; N 52, ст. 7778; 2020, N 12, ст. 1647, 1654; N 13, ст. 1857; N 29, ст. 4501, 4507; N 31, ст. 5024; N 42, ст. 6508; N 48, ст. 7627; N 52, ст. 8603; 2021, N 24, ст. 4214, 4215, 4217; N 27, ст. 5133, 5136) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 14 пункта 2 статьи 149 слова "указанных в лицензии" заменить словами "предусмотренных лицензией";

2) подпункт 3 пункта 41 статьи 1792 дополнить словами ", либо сведения о дате предоставления лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и ее регистрационном номере (в случае, если наличие лицензии подтверждается записью в реестре лицензий или государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)";

3) в пункте 23 статьи 201:

а) абзац первый дополнить словами "и сведений";

б) в подпункте 1 слова "копии лицензии" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии";

4) в статье 2841:

а) в подпункте 1 пункта 3 слова "выданную (выданные)" заменить словами "предоставленную (предоставленные)";

б) в абзаце первом пункта 5 слова "копии лицензии (лицензий)" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии (лицензий)", слова "выданной (выданных)" заменить словами "предоставленной (предоставленных)";

5) в пункте 1 статьи ЗЗЗ33:

а) в подпункте 47 слова "о выдаче" заменить словами "о предоставлении";

б) в подпункте 92:

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии в связи с" заменить словами "внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии, связанные с";

в абзаце четвертом слова "переоформление лицензии в других случаях" заменить словами "внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии в других случаях, за исключением случая изменения сведений об автобусах, используемых и (или) приобретенных для осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами,";

в абзаце восьмом слова "В случае переоформления лицензии" заменить словами "В случае внесения изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформления лицензии";

в) в подпункте 110:

в абзаце первом слова "связанные с выдачей лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах" заменить словами "связанные с лицензированием деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах";

в абзаце втором слово "выдача" заменить словом "предоставление";

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии" заменить словами "внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий";

абзац четвертый признать утратившим силу;

г) в подпункте 134:

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" заменить словами "внесение изменений в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий, за исключением случаев, связанных с изменением перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат,";

абзац четвертый признать утратившим силу;

6) в подпункте 5 пункта 1 статьи 422 слово "выданные" заменить словом "предоставленные".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "б", абзац четвертый подпункта "в", абзац второй подпункта "г" пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин