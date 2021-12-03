Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 381-Ф3 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 49, ст. 4554; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 22, ст. 2066; N 46, ст. 4435; 2004, N 49, ст. 4840; 2005, N 30, ст. 3128; 2006, N 3, ст. 280; N 23, ст. 2382; 2007, N 22, ст. 2564; 2010, N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 30, ст. 4593; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7017, 7043; 2014, N 48, ст. 6660; 2016, N 14, ст. 1902; N 27, ст. 4158, 4176; N 52, ст. 7497; 2017, N 1, ст. 16; N 49, ст. 7307, 7325; 2018, N 1, ст. 20; N 18, ст. 2565; N 32, ст. 5090, 5093, 5096; N 45, ст. 6828; 2019, N 22, ст. 2664; N 39, ст. 5374; 2020, N 14, ст. 2032; N 29, ст. 4514; N 31, ст. 5024; 2021, N 24, ст. 4216; N 27, ст. 5133) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 11 пункта 1 статьи 151 после слов "статьей 149 настоящего Кодекса" дополнить словами ", за исключением операций по передаче товаров, предусмотренных подпунктом 12 пункта 3 статьи 149 настоящего Кодекса";

2) статью 3851 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Особый порядок уплаты налога на имущество организаций не распространяется на имущество (созданное или приобретенное при реализации инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"), в отношении которого резидентом ранее применялся указанный порядок, в случае передачи такого имущества иному резиденту (приобретения иным резидентом) для реализации инвестиционного проекта.";

3) в подпункте 9 пункта 1 статьи 395:

а) слова "земельный участок;" заменить словами "земельный участок.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае исключения резидента из единого реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации резидент обязан исчислить сумму налога в отношении земельных участков, к которым была применена налоговая льгота, указанная в настоящем подпункте, за весь период применения такой льготы.

Исчисленная сумма налога подлежит уплате резидентом по истечении отчетного или налогового периода, в котором он был исключен из единого реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, не позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за налоговый период в соответствии со статьей 397 настоящего Кодекса;";

4) в пункте 11 статьи 427:

а) в подпункте 1 слова "в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно" заменить словами "начиная с 1 января 2018 года";

б) в подпункте 2 слово "семи" заменить словом "десяти", слова ", если иное не предусмотрено подпунктом 3 настоящего пункта" исключить;

в) подпункт 3 признать утратившим силу;

г) в подпункте 4:

слова "плательщики были исключены из реестра;" заменить словами "плательщик был исключен из реестра.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом в случае исключения плательщика из реестра до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате без соответствующих пеней за весь период реализации инвестиционного проекта в Особой экономической зоне в Калининградской области. Сумма страховых взносов, исчисленная исходя из тарифов страховых взносов, установленных пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса, с учетом уменьшения на величину уплаченных за этот период страховых взносов подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик был исключен из реестра;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).

2. Положения абзацев второго и третьего подпункта 9 пункта 1 статьи 395 и абзаца второго подпункта 4 пункта 11 статьи 427 применяются в отношении резидентов, включенных в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин