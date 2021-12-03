Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 380-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2017, N 49, ст. 7312) следующие изменения:

1) статью 1297 изложить в следующей редакции:

"Статья 1297. Непредставление (невключение) организацией финансового рынка информации либо представление ею неполной или недостоверной информации

1. Непредставление в установленный срок организацией финансового рынка информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 1422 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 300 000 рублей.

2. Невключение организацией финансового рынка информации в отношении отдельного клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, предусмотренной абзацем первым пункта 1 статьи 1422 настоящего Кодекса, в состав информации, представляемой в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

3. Представление организацией финансового рынка неполной или недостоверной информации, предусмотренной абзацем первым пункта 1 статьи 1422 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 25 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

4. Деяние, предусмотренное пунктом 2 или 3 настоящей статьи, совершенное умышленно (в том числе в результате нарушения запретов, установленных пунктом 21 статьи 1422 и пунктом 21 статьи 1424 настоящего Кодекса),

влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

5. Организация финансового рынка освобождается от ответственности, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящей статьи, если совершение ею налогового правонарушения обусловлено совершением клиентом организации финансового рынка деяния, предусмотренного статьей 1297-1 настоящего Кодекса. Положения настоящего пункта применяются при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 1298 настоящего Кодекса.";

2) дополнить статьей 1297-1 следующего содержания:

"Статья 1297-1. Представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации, запрашиваемой организацией финансового рынка

1. Представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации в отношении самого себя, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемой организацией финансового рынка в соответствии со статьей 1424 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа с клиента организации финансового рынка - физического лица в размере 10 000 рублей, с клиента организации финансового рынка - юридического лица в размере 25 000 рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

2. Деяние, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, совершенное умышленно,

влечет взыскание штрафа с клиента организации финансового рынка - физического лица в размере 20 000 рублей, с клиента организации финансового рынка - юридического лица в размере 50 000 рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.";

3) в статье 1421:

а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом (выгодоприобретателем) либо имеет возможность контролировать действия клиента (выгодоприобретателя). Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо;";

б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) финансовые активы - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг. При этом для целей настоящей главы не признаются финансовыми активами недвижимое имущество, драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), а также ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе.";

4) в статье 1422:

а) в пункте 1:

слова "финансовую информацию об указанных лицах,", второе и третье предложения исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Если на основании мероприятий, установленных пунктом 1 статьи 1424 настоящего Кодекса, или имеющейся у организации финансового рынка информации не выявлены клиенты, выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно их контролирующие, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), организация финансового рынка обязана представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, информацию о невыявлении таких клиентов, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

Указанная в абзацах первом и втором настоящего пункта информация представляется организацией финансового рынка по установленным форматам в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой информации организацией финансового рынка, ее состав устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Не допускается совершение действий (бездействия), направленных на создание условий, при которых не потребуется исполнение обязанностей, установленных настоящей статьей.";

5) в статье 1424:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Не допускается совершение действий (бездействия), направленных на создание условий, при которых не потребуется исполнение обязанностей, установленных настоящей статьей.";

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае поступления денежных средств для зачисления на счет (вклад) клиента в банке после принятия организацией финансового рынка, являющейся кредитной организацией, решения об отказе в совершении операций указанные денежные средства не подлежат зачислению на счет (вклад) клиента в банке и возвращаются организацией финансового рынка, являющейся кредитной организацией, на счета плательщиков в банках-отправителях.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Положения пунктов 3 и 4 статьи 1297 и статьи 1297-1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, связанным с привлечением организаций финансового рынка и клиентов организаций финансового рынка к ответственности за налоговые правонарушения, совершенные в связи с представлением ими информации за периоды начиная с 1 января 2022 года.