Назван дешевый источник белка, снижающий сахар и холестерин

Богатые белком продукты важно не просто включить в ежедневный рацион, но и добавлять в каждый прием пищи, считают врачи. Главными источниками белка являются мясо, куриные яйца, молочные продукты. Среди пищи растительного происхождения, в которой также достаточно много ценных веществ, медики выделяют фасоль.

Так, например, порция красной фасоли (около 200 граммов) дает около 30 процентов дневной нормы белка. Кроме того, всего один стакан фасоли может полностью удовлетворить суточную потребность организма в клетчатке. Присутствие в продукте последней в большом количестве связано со снижением уровня плохого холестерина и сахара в крови, пишет Food.news.

"Тип клетчатки в фасоли способен замедлить всасывание сахара в кровоток. Продукт также имеет низкий гликемический индекс. Это значит, что фасоль не провоцирует скачок сахара в крови. Это делает ее хорошим дополнением к рациону людей с высоким уровнем сахара", - говорится в сообщении.

Кроме того, в продукте присутствуют сера, фосфор и железо, витамины группы В, а также С, Е, К и незаменимые аминокислоты, которые являются необходимыми для нормального функционирования организма. Диетологи рекомендуют есть фасоль в качестве гарнира или добавлять в салаты, обязательно замачивая перед употреблением.