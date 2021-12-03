Названа цена турпоездки на Северный полюс

Путешествие на Северный полюс обойдется туристам в 2,4 миллиона рублей на человека, продолжительность тура - 13 дней. Об этом РИА Новости рассказал основатель Poseidon Expeditions Николай Савельев.

По его словам, высокая стоимость поездки связана со способом передвижения - добраться на Северный полюс можно только на атомном ледоколе "50 лет Победы"​​​.

"В сезон он обычно совершает пять рейсов. Ледокол отправляется из Мурманска, и на его борту может находится 120 пассажиров", - сказал Савельев.

При этом круизы в Гренландию, на Шпицберген, Землю Франца-Иосифа или в Антарктику доступнее. Савельев сравнил цены с поездкой "в хорошие турецкие отели" - 40-50 тысяч рублей за десять дней.

Стоимость каждого круиза включает не только транспорт, но и питание, экипировку туристов и экскурсии. При этом люкс-условий ждать не стоит, предупреждает Савельев: "Это настоящий ледокол, а не круизный лайнер".

Северный полюс находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Средняя температура воздуха на Северном полюсе зимой - около минус 40 градусов, летом - около нуля градусов.