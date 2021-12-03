Названы гормоны, способные убрать из организма лишний жир

При слове "гормоны" у многих возникают ассоциации с лишним весом. На самом же деле существуют так называемые жиросжигающие гормоны. Но сильнее всего на снижение веса влияют лишь несколько гормонов, поясняет на своей странице в Instagram врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

По словам врача, самым мощным среди всех жиросжигающих гормонов является адреналин. Он вырабатывается надпочечниками в ответ на стрессовую ситуацию и сильные эмоции. Скачок адреналина снижает чувство голода, высвобождает энергию, расщепляет жиры, отмечает диетолог. Не зря же замечено, что многие люди, когда сильно нервничают и переживают, меньше едят и начинают худеть.

Есть еще норадреналин, который в стрессовой ситуации мобилизует все ресурсы организма, при этом подавляя чувство голода в пищевом центре человеческого мозга.

Соматотропин (гормон роста) вырабатывается гипофизом и регулируется гипоталамусом. Его основные задачи состоят в запуске процессов синтеза белка для обновления кожи, роста мышц, укрепления костей, усиления внутренних органов. Но он в том числе способствует и снижению массы тела - ускоряет сжигание жира и препятствует его отложению. Пик выброса соматотропного гормона приходится на ночь. При этом он, как правило, выбрасывается в первой половине ночи. Поэтому так важно не засиживаться вечером долго у компьютера или телевизора, а ложиться спать до полуночи.

Тестостерон многие считают исключительно мужским гормоном. На самом деле он есть и у женщин. И играет важнейшую роль в распределении жировой ткани в женском организме. Синтезируется этот гормон корой надпочечников, а также яичниками у женщин и тестикулами у мужчин. Что касается лишнего веса, то тестостерон уменьшает количества подкожного жира и снижает процент жировой массы по отношению к мышечной.