Не покидавший США мужчина заразился штаммом "омикрон"

На Гавайях новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, который в последнее время никуда не выезжал. Сдавший положительный тест мужчина раньше уже болел COVID-19, но не вакцинировался.

"Это случай локального распространения. У человека нет истории поездок", - сообщили в местном управлении здравоохранения. Там добавили, что инфицированный чувствует себя хорошо, у него не тяжелая форма. Власти штата призвали население не паниковать, носить защитные маски в общественных местах, а также сделать прививку.

Ранее штамм "омикрон" был обнаружен в американских штатах Калифорния, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк, напоминает РИА Новости.