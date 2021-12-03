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03.12.2021 15:19
Рубрика: Власть

Нормы о ликвидации предприятиями вреда экологии распространят на шахты

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект, обязывающий собственников предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, будет распространен в том числе и на угольные шахты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

После недавней трагедии на шахте "Листвяжная" президент РФ Владимир Путин предложил распространить нормы законопроекта и на владельцев предприятий угольной промышленности в части создания ликвидационных фондов в случае закрытия объектов, не соответствующих нормам безопасности.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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"Считаю инициативу абсолютно правильной, - приводит слова Кобылкина пресс-служба "Единой России". - Бизнес зарабатывает серьезные деньги, но люди рисковать своими жизнями не должны. Никакими деньгами проблемы семей погибших не решить. Я призываю бизнес поверить, что это все серьезно. Мы даем время и движемся очень аккуратно. Но если нас не услышат и не поймут, государство будет действовать жестко".

Речь идет о законопроекте, который обязывает собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Они будут обязаны за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения. Проект не позволяет прекращать опасные производства без ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Поводом для инициативы стала ситуация на заброшенном предприятии "Усольехимпром", на территории которого накоплены значительные объемы опасных веществ.

По словам Кобылкина, до конца года Госдума планирует принять проект в трех чтениях.

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