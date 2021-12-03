Обнаружена зависимость уровня антител после прививки от кишечной микробиоты

Ученые Китайского университета Гонконга обнаружили связь между уровнем антител, вырабатываемых после прививки от COVID-19, и наличием в кишечнике определенного типа бактерий. Об этом сообщает ТАСС.

Чем меньше в организме кишечных бактерий под названием Bifidobacterium adolescentis, тем меньше антител вырабатывалось после вакцинации. Соответственно, достаточное количество этого вида бактерий обеспечивало и лучшую выработку антител, говорится в исследовании.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав результаты обследования 138 добровольцев в возрасте от 18 до 67 лет, у которых брались анализы крови и кала до вакцинации и после нее в период с апреля по август этого года.

Таким образом доказано, что бактерия Bifidobacterium adolescentis играет важную роль в регулировании эффективности вакцин против COVID-19.

Это открытие поможет повысить эффективность и безопасности вакцин - за счет изменения микробиоты кишечника.