ООН объявила 2022 год Международным годом фундаментальных наук

Главным инициатором проведения Года фундаментальных наук стало ЮНЕСКО. Предложение было поддержано Международным союзом теоретической и прикладной физики при содействии и поддержке Международного научного совета и его многочисленных членов, партнерских учреждений и ЮНЕСКО. В Организационный комитет мероприятия входит Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).

"Для достижения 17 целей, предусмотренных стратегией устойчивого развития до 2030 года, как никогда важна роль фундаментальных наук", - заявлено на Генеральной Ассамблее ООН при подписании резолюции о проведении в 2022 году Международного года фундаментальных наук.

Документ приглашает все государства-члены, международные и региональные организации "в соответствии с национальными приоритетами способствовать повышению значимости фундаментальных наук для устойчивого развития". Особенно очевиден вклад фундаментальных наук - биологии, химии, физики, математики, антропологии и многих других - стал в последние два года, когда мир совместными усилиями пытался противостоять пандемии COVID-19.

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что отношение к фундаментальным наукам стало серьезно меняться в 2019 году, когда ЮНЕСКО был объявлен Международный Год Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.

Официальная инаугурация Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития состоится 30 июня-1 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Мероприятия Года пройдут по всему миру до 30 июня 2023 года.