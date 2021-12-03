ОПЕК+ не стал снижать темпы роста добычи нефти

Новости

Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы 00:19
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз 02.12.2021
Рогозин предупредил о переносе пуска "Союза" с космодрома Куру 02.12.2021
"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 02.12.2021
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 02.12.2021
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 02.12.2021
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 02.12.2021
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.12.2021
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 02.12.2021
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 02.12.2021
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 02.12.2021
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 02.12.2021
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 02.12.2021
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 02.12.2021
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 02.12.2021
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 02.12.2021
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 02.12.2021
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 02.12.2021
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 02.12.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 02.12.2021
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 02.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 00:28
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ не стал снижать темпы роста добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8626)
Участники альянса ОПЕК+ не стали менять условия роста добычи нефти на январь 2022 года, несмотря на снижение котировок барреля с 85 долларов до уровня ниже 70 долларов за баррель из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Такое решение участники нефтяной сделки приняли после министерской встречи 2 декабря.

"Вокруг нового штамма COVID-19 много неопределенностей, поэтому ОПЕК+ пока будет только внимательно наблюдать за развитием ситуации. Пока объективных причин для изменения условий сделки нет. Коммерческие запасы нефти в мире на 174 млн баррелей ниже среднего уровня за пять лет", - сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью каналу "Россия 24".

Фото: istock
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+

В коммюнике министерской встречи сказано, что альянс в любой момент может из-за пандемии и новых локдаунов скорректировать план по восстановлению добычи.

Темпы роста производства сохраняются. В январе суммарно страны - участницы сделки увеличат добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия в январе 2022 года увеличит добычу на 109 тысяч баррелей в сутки. В результате добыча в России вырастет до 10,12 млн баррелей в сутки.

Решение альянса наиболее благоприятно для России. Бюджет нашей страны устраивают цены выше цены отсечения - в 2021 году 43,3 доллара за баррель нефти Urals в 2021 году. Все доходы сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния. Кроме того, декабрь и январь - пик нефтедобычи российских компаний. Снижение котировок также позволит уменьшить напряженность на внутреннем топливном рынке.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Лавров: РФ примет меры в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию