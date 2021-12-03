ОПЕК+ не стал снижать темпы роста добычи нефти

Участники альянса ОПЕК+ не стали менять условия роста добычи нефти на январь 2022 года, несмотря на снижение котировок барреля с 85 долларов до уровня ниже 70 долларов за баррель из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Такое решение участники нефтяной сделки приняли после министерской встречи 2 декабря.

"Вокруг нового штамма COVID-19 много неопределенностей, поэтому ОПЕК+ пока будет только внимательно наблюдать за развитием ситуации. Пока объективных причин для изменения условий сделки нет. Коммерческие запасы нефти в мире на 174 млн баррелей ниже среднего уровня за пять лет", - сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью каналу "Россия 24".

В коммюнике министерской встречи сказано, что альянс в любой момент может из-за пандемии и новых локдаунов скорректировать план по восстановлению добычи.

Темпы роста производства сохраняются. В январе суммарно страны - участницы сделки увеличат добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия в январе 2022 года увеличит добычу на 109 тысяч баррелей в сутки. В результате добыча в России вырастет до 10,12 млн баррелей в сутки.

Решение альянса наиболее благоприятно для России. Бюджет нашей страны устраивают цены выше цены отсечения - в 2021 году 43,3 доллара за баррель нефти Urals в 2021 году. Все доходы сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния. Кроме того, декабрь и январь - пик нефтедобычи российских компаний. Снижение котировок также позволит уменьшить напряженность на внутреннем топливном рынке.