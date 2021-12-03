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03.12.2021 21:56
Рубрика: Культура

Оператор фильма "Дорогие товарищи!" получил премию "Белый квадрат"

Текст: Сусанна Альперина
В Москве прошла церемония вручения операторской премии "Белый квадрат". Положа руку на сердце - это одна из самых любимых представителями индустрии премий. Одна из причин тому, что работа операторов - это как в спорте - талант виден сразу.

Члены жюри премии "Белый квадрат" 2021 - кинооператор Юрий Любшин (председатель), режиссер Оксана Карас, кинооператоры Александр Тананов и Семен Яковлев, киновед Евгения Тирдатова, художник-постановщик Аддис Гаджиев, колорист Тимофей Голобородько.

Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" названа лучшим фильмом года

А главную награду - за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2021 года получил оператор картины "Дорогие товарищи!" Андрей Найденов. "РГ" не раз писала об этом кинопроизведении Андрея Кончаловского, снятом в черно-белой стилистике. Фильм получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале в прошлом году, и нескольких международных наград, и был выдвинут от России на "Оскар".

Получая приз, Найденов поблагодарил всю команду операторов, которая работала вместе с ним над картиной, рассказывающей о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

"Белый квадрат" 2021 один войдет в историю кинематографа еще и потому, что премию "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского получил заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович. Его работы - фильм "Покаяние" (1984 года), "Крейцерова соната" (1987), "Приходи на меня посмотреть" (2000) и многие другие. А приз "Операторское признание" был вручен Арману Яхину - основателю и руководителю российской студии визуальных эффектов Main Road Post. Эта студия создавала спецэффекты в таких картинах, как "Спутник", "Вторжение", "Притяжение" и других. На сегодняшний день студия входит в пятерку российских лидеров в направлении создания спецэффектов и в применении передовых технологий в кино. Арман Яхин и его коллеги хорошо известны, как у нас в стране, так и за рубежом.

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