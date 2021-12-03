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03.12.2021 04:28
Рубрика: Власть

Отношения власти и церкви обсудили в Совфеде

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8626)
Достижения и ошибки реформ Петра Великого необходимо обсуждать и в чем-то переосмысливать в современной России. Об этом говорили участники семинара-совещания в Совете Федерации, который прошел в четверг, 2 декабря, в преддверии X Рождественских парламентских встреч. Они намечены на конец января 2022 года и будут приурочены к 350-летию со дня рождения царя-реформатора.

"Личность первого российского императора в церковной среде вызывает неоднозначное отношение. Считаю все же фигуру Петра Первого недостаточно изученной, гораздо более многогранной, чем это представлено в популярной литературе", - заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По его словам, устранение института патриаршества, установление контроля над жизнью церкви имели чрезвычайно долгосрочные последствия, которые и сейчас наблюдаются в жизни нашего государства.

"Новые грани личности императора надо открывать даже не для исторического экскурса, а чтобы мы говорили о сегодняшнем дне. Наши непростые времена в чем-то не сильно отличаются от событий начала XVIII века. Тогда были вызовы как внешние, так и внутренние, которые актуальны и теперь", - продолжил митрополит Евгений.

Считать Петра антиклерикалом нельзя, ведь именно он выступил инициатором создания Александро-Невской лавры. "Это был не юношеский порыв, а акт воли немолодого и верующего человека", - указал священник.

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров обратил внимание на то, что для Петра важнее всего было пополнить казну, чем диктовалась и политика по отношению к церкви. Ученый напомнил знаменитую фразу царя из послания к Сенату в 1711 году: "Деньги суть артерия войны".

Политика царя строилась на том, чтобы военно-мобилизационными методами обеспечить стране перевес. "Он глубоко верил, что только государство способно обеспечить экономический рост и концентрацию ресурсов, необходимых для победы в войне. Этот стимул, как мне кажется, мы недостаточно учитываем при оценке его церковной политики", - пояснил историк.

Устранение института патриаршества, установление контроля над жизнью церкви имели чрезвычайно долгосрочные последствия

Создавая новую модель, Петр соединил совершенно разнородные вещи - западные технологии и труд крепостных крестьян, которые работали на мануфактурах. "Было очень мало простора для частной инициативы, очень мало привлекалось иностранных инвестиций. Хотя иностранцы шли толпами на службу к Петру, но среди них инвесторов, которые бы приносили капиталы и строили бы в России свои предприятия, было совсем немного", - сказал Юрий Петров.

Петр Первый стал служить государству как общему благу, убеждена завкафедрой сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Мария Мчедлова. Если говорить о наших днях, то нарастающая конфликтность между светским и религиозным связана с медийным освещением и политизацией религиозных смыслов, отметила эксперт.

Марина Вдовиченко из Института археологии РАН остановилась на изменении церковной архитектуры в Петровскую эпоху. Уже в XVII веке русские зодчие стали ориентироваться на ордерную систему, используя ее знаковые элементы, но резко направление архитектуры изменилось после длительной поездки царя с Великим посольством в Европу. "Само количество церквей петровского времени не показывает спада храмового строительства. Лишь на четыре года оно замирает, а потом возобновляется. В это время сложился своеобразный каталог форм и объемов, который используется до сих пор", - рассказала Вдовиченко.

Хотя личность Петра неоднозначна, но все его дела - во славу России, уверена член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. "Думаю, никто не сомневается, что он душой болел за свою страну и жизнь свою положил для ее процветания", - сказала сенатор.

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