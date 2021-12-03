Патрушев: Вашингтон должен убедить Киев прекратить обстрелы Донбасса

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал российским журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое тот сделал после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Американский чиновник, в частности, заявил, что США готовы работать с обеими сторонами кризиса на востоке Украины посредством реализации Минских соглашений.

"Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, что альтернативы Минским договоренностям не существует", - прокомментировал слова Блинкена Николай Патрушев. По его словам, теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами.

"Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений", - заявил секретарь российского Совбеза. И добавил, что с учетом важности мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, "ждем, когда американская дипломатия начнет реализовывать свои же обещания". "Полагаем, что на первом этапе было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы", - подытожил Патрушев.

Кроме того, он напомнил господину Блинкену, что, согласно второму пункту Минских соглашений, сторонами конфликта является Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Однако Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом этих территорий. Как резюмировал Николай Патрушев, эти и многие другие пункты документа киевскими властями до сих пор не выполнены.