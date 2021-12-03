Рогозин попросил Беларусь найти девушку для полета в космос

У белорусских партнеров есть время, чтобы подобрать очаровательных претенденток на космический полет, который, по предварительным данным, состоится в 2023-2024 годах. Об этом стали известно в пятницу из заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который подтвердил журналистам, что уже "попросил белорусскую сторону подобрать девушек". Правда, уточнил он, что уже в первой половине будущего года "Центр подготовки космонавтов получит первых кандидатов".

Президент Владимир Путин в начале ноября сообщил, что Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, необходимо только согласовать все детали.

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными", - сказал российский лидер на заседании Высшего государственного совета России и Беларуси.

В "Роскосмосе", сообщают новостные порталы, уже в ближайшее время состоится обсуждение со специалистами Академией наук Беларуси организационных вопросов по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС. Будет согласована и программа научных экспериментов на борту орбитальной станции.