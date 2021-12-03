Песков подтвердил встречу Путина с Додиком 2 декабря

Президент России действительно вчера встречался в Кремле с членом президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорадом Додиком. Эту информацию подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не сообщали об этом, - также сказал Песков. - Действительно, президент республики Сербской был у президента Путина". "Это была очная встреча в Кремле, весьма полезная и обстоятельная", - оценил он.

На вопрос о том, почему же Кремль о ней не сообщил, пресс-секретарь президента ответил: "Мы не о всех встречах сообщаем". "Вчера главный акцент был все-таки на очень обширное совещание по Кузбассу, которое было, конечно же, приоритетом", - сказал он.

"Это никоим образом не умаляет значение встречи, которая была с Милорадом Додиком", - заключил Песков.