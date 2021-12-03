Путин встретится с Байденом в формате видеоконференции

Новости

Глава МВД Австрии возглавил правящую партию и стал кандидатом в канцлеры 14:13
Экс-тренер сборной России по биатлону Польховский вылечился от COVID-19 13:58
Рогозин попросил Беларусь найти девушку для полета в космос 13:53
ФСБ предъявила обвинение Кириллу Суслову по делу о госизмене 13:50
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину 13:48
Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста 13:38
Минвостокразвития: Арктические преференции привлекли уже 266 резидентов 13:33
Путин обсудил проблемы подростковой преступности на совещании Совбеза 13:25
В Минздраве пояснили, зачем нужны цифровые реестры о рождении и смерти 13:25
В Москве водитель в конфликте ранил оппонента из огнестрельного оружия 13:22
IndieWire назвал топ-25 фильмов 2021 года 13:21
"Газпром-медиа" стал совладельцем компании, контролирующей VK 13:04
Мурашко рассказал о медотводах к вакцинации от COVID-19 12:57
В Челябинской области медотводы от вакцинации приравняли к QR-кодам 12:57
Песков подтвердил встречу Путина с Додиком 2 декабря 12:56
Лукашенко: Мы не можем предать Россию и русский народ 12:47
Песков заявил о расхождениях Москвы и Вашингтона по многим вопросам 12:42
"Маша и Медведь" собрали 100 млрд просмотров и отметят это спецсерией 12:39
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер от удара одноклассника 12:35
Путин встретится с Памфиловой 12:33
МХАТ имени Горького сменит название 12:33
Вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов 12:32
В России могут начаться поиски останков семи генералов Наполеона 12:29
Мурашко: Россия направила запрос на получение образца "омикрона" 12:21
Чекунков предложил принять закон о северном завозе 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 12:58
Рубрика: Власть

Путин встретится с Байденом в формате видеоконференции

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США проведут переговоры в ближайшее время, но дата пока не согласована. Произойдет это по видеоконференцсвязи, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Точная дата по-прежнему не согласована, ведется работа", - также сказал Песков.

Песков заявил о расхождениях Москвы и Вашингтона по многим вопросам

На вопрос о том, будут ли участвовать в саммите делегации, он ответил: "Точного понимания пока нет, эти все нюансы еще предстоит подтвердить".

Когда журналисты спросили: ближайшие дни - это следующая неделя, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Необязательно, может быть и следующая, и через неделю. Нет согласованной даты".

"Есть разные предложения сторон по датам, но они пока не синхронизированы", - уточнил он.

На вопрос, может ли это быть 7 декабря, Песков заметил, что фигурирует как эта дата, так и другие. А когда его спросили, может ли встреча пройти на этих выходных, предложил журналистам ожидать ее в любой момент и быть к ней готовыми.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США

Главное сегодня

Путин обратится к участникам съезда "Единой России"
Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе