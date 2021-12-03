Путин встретится с Байденом в формате видеоконференции

Президенты России и США проведут переговоры в ближайшее время, но дата пока не согласована. Произойдет это по видеоконференцсвязи, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Точная дата по-прежнему не согласована, ведется работа", - также сказал Песков.

На вопрос о том, будут ли участвовать в саммите делегации, он ответил: "Точного понимания пока нет, эти все нюансы еще предстоит подтвердить".

Когда журналисты спросили: ближайшие дни - это следующая неделя, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Необязательно, может быть и следующая, и через неделю. Нет согласованной даты".

"Есть разные предложения сторон по датам, но они пока не синхронизированы", - уточнил он.

На вопрос, может ли это быть 7 декабря, Песков заметил, что фигурирует как эта дата, так и другие. А когда его спросили, может ли встреча пройти на этих выходных, предложил журналистам ожидать ее в любой момент и быть к ней готовыми.