Песков заявил о расхождениях Москвы и Вашингтона по многим вопросам

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме стала хорошей возможностью объяснить позиции друг друга, по многим вопросам они разные, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Заметив, что Лавров подробно уже рассказал об итогах встречи, Песков все же добавил: "Это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга"​​​.

"По многим вопросам позиции расходятся", - констатировал он.