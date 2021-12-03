"Почта России" показала упаковку для доставки вина, заказанного онлайн

"Почта России" начала тестировать упаковку для доставки российского вина в рамках эксперимента по онлайн-продаже. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

"Упаковка представляет собой коробку, внутри которой - пенопласт с формовкой под бутылки. Будет два вида: под три бутылки и под пять", - пояснили в компании.

Ранее Минфин сообщил "Российской газете", что разработанный законопроект предполагает проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина с 31 марта 2022 по 31 декабря 2024 года. Доставка вина будет возможна на территории Москвы и Московской области.

"При этом законопроектом предлагается, что правительство России может принять решение о расширении территории, на которой будет осуществляться доставка такой продукции в рамках эксперимента", - отмечали в Минфине.