Где пройдет эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Эксперимент по дистанционной продаже российского вина "Почтой России" пройдет в двух регионах. Об этом "РГ" сообщили в Минфине.

"Минфин разработал законопроект, в рамках которого с 31 марта 2022 по 31 декабря 2024 года предлагается проведение эксперимента по розничной дистанционной продаже вина из винограда, выращенного на территории России, непосредственно их производителями с использованием специализированного сайта "Почты России" и с доставкой "Почтой России" покупателю приобретенного таким способом вина", - рассказали в министерстве.

"Законопроектом предусматривается, что доставка вина, приобретенного в рамках эксперимента, будет возможна на территории Москвы и Московской области. При этом законопроектом предлагается, что Правительство России может принять решение о расширении территории, на которой будет осуществляться доставка такой продукции в рамках эксперимента", - уточнили в Минфине.

Ранее планировалось, что эксперимент пройдет с 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии.

Законопроект разработан для оказания дополнительного содействия развитию российского виноделия и изменения баланса на рынке в пользу отечественной продукции, подчеркнули в министерстве.

С начала года объем розничной продажи шампанских и игристых вин увеличился на 8,4%, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. Значительно выросли продажи слабоалкогольных напитков - на 38,5%. Объем розничной торговли коньяка вырос на 3,6%.

Ретейлеры надеются, что правительство легализует доставку алкоголя. "Алкогольная продукция - единственная категория, которую сейчас нельзя заказать с доставкой на дом. Формирование нового законодательства в части контроля за оборотом алкоголя в интернете (при этом снятия запрета на доставку) позволит не только сократить теневой, неконтролируемый оборот этой категории, предоставив покупателям гарантию доставки качественной продукции, но и расширит долю рынка легальных добросовестных производителей", - считает Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В X5 Retail Group говорят, что, как только продажа алкоголя в онлайне будет официально легализована, компания станет участником процесса. Некоторые ретейлеры уже ищут способы продавать алкоголь частично онлайн, не нарушая законодательства. Маркетплейс Wildberries запустил в Москве услугу по брони алкоголя. Покупатель может забронировать алкоголь на сайте, а потом приехать в магазин и расплатиться на месте. Витрину с алкоголем сделал Ozon совместно с интернет-магазином Simplewine. В пресс-службе Ozon рассказали, что эксперимент, стартовавший в августе этого года, оказался успешным, и услуга пользуется спросом у клиентов. "На витрине онлайн-площадки у клиентов есть возможность выбрать и забронировать необходимый товар из расширенного ассортимента, а затем выкупить его в лицензированной точке партнера", - объясняют в пресс-службе онлайн-магазина.

В сентябре 2020 года Минфин признал законопроект об интернет-торговле в России неактуальным и не стал выносить его на рассмотрение в Госдуму. Однако позднее было решено провести эксперимент по онлайн-продаже российских вин, которые будет доставлять "Почта России". Формировать перечень продавцов вина в рамках эксперимента поручено Минсельхозу.

В АКИТ считают, что проведение эксперимента позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки будущих подзаконных нормативных актов. Однако, по мнению Соколова, текущая конструкция эксперимента не содержит источника дополнительной клиентской базы для производителей винодельческой продукции, а также сужает возможность выбора удобных сервисов для заказа и доставки российского вина.

Нелегальный оборот алкоголя в интернете оценивается в 5-10 млрд руб., а количество сайтов, на которых можно купить спиртное, достигает трех тысяч. Алкоголь представлен там как предмет залога или подарок при покупке незначительных товаров. Он реализуется такими способами, которые не предусматривают официальную куплю-продажу. При этом многие покупатели не осознают, что за заказами стоят нелегальные организации, которые не несут ответственности за реализуемые ими товары.